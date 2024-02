Il Galaxy Ring di Samsung è in arrivo, ecco il mese della presentazione

Lo scorso mese, esattamente in occasione della presentazione degli ultimi top di gamma della linea smartphone meglio conosciuti come Galaxy S24, Samsung ha introdotto qualcosa di nuovo, che gli utenti peraltro non si aspettavano.

No, il discorso non riguarda le tante funzionalità relative all’intelligenza artificiale, ma un nuovo dispositivo che arricchirà la gamma wearable. Samsung ha introdotto infatti un nuovo dispositivo smart: il Galaxy Ring. Qualcuno in precedenza aveva lasciato intendere che il tanto chiacchierato anello sarebbe arrivato in occasione del prossimo evento Unpacked. Effettivamente durante la presentazione dei Galaxy S24, Samsung non ha fatto altro che mostrare una foto sullo schermo gigante, senza preferire altre parole.

Il Samsung Galaxy Ring arriverà a luglio, ormai ci siamo

Alcuni leaker sul web nelle ultime ore starebbero parlando tanto del prossimo wearable di Samsung, il Galaxy Ring. A detta di molti analisti, l’azienda sudcoreana si stasrebbe preparando a svelare il nuovo anello al suo prossimo evento Unpacked. Questo, che avrà luogo durante la seconda metà di luglio, vedrà anche l’arrivo dei nuovi pieghevoli Galaxy Z Fold6 e Z Flip6.

Secondo quanto riportato dalla fonte in questione, si prevede che l’anello smart sarà dotato di funzioni eccezionali. Il Galaxy Ring dovrebbe essere in grado di effettuare una misurazione del flusso sanguigno nonché l’elettrocardiogramma. In più, gli utenti che lo indosseranno potranno essere in grado di monitorare tanti altri dati relativi alla salute e anche al sonno. Inoltre, si dice che l’anello supporterà i pagamenti wireless e offrirà alcune funzionalità molto utili per il controllo dei dispositivi.

Ci sono già degli anelli intelligenti sul mercato che fanno capo ad altre aziende, ma non hanno a disposizione tutte le funzionalità di cui invece disporrà il Galaxy Ring. Nessuno di essi infatti infatti può effettuare una misurazione del flusso sanguigno o un ECG. Ormai ci siamo: il mese sembra essere stato identificato e non bisogna fare altro che attendere.