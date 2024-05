Il grande sport atterra sulla Rai: come vedere tutto in streaming dall'estero

Il mese di maggio sulla Rai sarà ricco di sport, grazie all’esclusiva in chiaro di Giro d’Italia, Internazionali BNL d’Italia ed Europa League. Ma anche i prossimi mesi si preannunciano molto interessanti per gli appassionati sportivi, che potranno seguire sui canali della televisione di Stato gli Europei di calcio, le Olimpiadi, le Paralimpiadi e il Tour de France.

Come vedere il grande sport della Rai in streaming dall’estero

Per vedere in streaming dall’estero i più importanti appuntamenti di sport in programma sulla Rai a maggio e nel corso dei prossimi mesi occorre scaricare l’app RaiPlay e attivare una VPN. Una volta completata la sottoscrizione, è necessario connettersi a uno dei server posizionati in Italia, in modo da far credere al fornitore dei servizi di rete di essere connessi entro i confini del territorio italiano.

Questi i principali eventi di sport che la Rai trasmetterà in diretta da qui fino alla prossima estate:

Giro d’Italia 4-26 maggio

Internazionali BNL d’Italia: 8-19 maggio

Europa League: 9 maggio (ritorno semifinali), 22 maggio (finale)

Europei di calcio: 14 giugno-14 luglio

Tour de France: 29 giugno-21 luglio

Olimpiadi: 26 luglio-11 agosto

Paralimpiadi: 28 agosto-8 settembre

