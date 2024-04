Il grande sport di Sky in streaming con NOW a 9,99 euro al mese

Il pass Sport di NOW è la tua via d’accesso alla grande offerta sportiva di Sky direttamente in streaming. A partire da 9,99 euro al mese puoi accedere infatti a tutto il calcio e allo sport internazionale che l’emittente ha da offrirti: tutto in streaming, senza parabola o decoder.

Pass Sport di NOW: cosa offre e quanto costa

Con il pass Sport di NOW TV puoi accedere a tutta l’offerta sportiva di Sky direttamente dai tuoi dispositivi preferiti come PC, smartphone, tablet, Smart TV, Stick TV e altro ancora. Il catalogo include le coppe europee UEFA, 3 partite di Serie A a turno, tutta la Serie B, la Serie C, il grande tennis internazionale, la Formula 1, la MotoGP, il basket e tanto altro.

Ma quanto costa il pass? Ci sono due possibilità a tua disposizione:

Pass Sport base a 14,99 euro al mese oppure 9,99 euro al mese se scegli l’abbonamento annuale con permanenza minima di 12 mesi (paghi 8 mesi invece di 12)

se scegli l’abbonamento annuale con permanenza minima di 12 mesi (paghi 8 mesi invece di 12) Pass Sport + Premium che include le 2 visioni in contemporanea, contenuti on demand senza pubblicità e audio Dolby Digital 5.1 a 19,99 euro al mese oppure 12,99 euro al mese se scegli l’abbonamento annuale (paghi 8 mesi invece di 12)

I contenuti restano gli stessi per entrambe le soluzioni, cambia soltanto il modo in cui potrai fruirne, con maggiori possibilità per il Premium. Non farti scappare dunque l’occasione e preparati a vivere il top della stagione sportiva direttamente in streaming.