Il Huawei Band 8 è un VERO smartwatch e costa solo 39 EURO

Tenere sotto controllo tutte le attività vitali del proprio corpo ma anche ogni attività fitness che si svolge è ormai alla portata di tutti. Chi dice che bisogna acquistare per forza un costoso smartwatch, si sbaglia di grosso visto che ci sono dispositivi come questo Huawei Band 8.

Classificato come un bracciale, ma smartwatch a tutti gli effetti grazie al suo grande display, questo prodotto è oggi il più acquistato in assoluto.

Huawei ha tirato fuori un capolavoro, in grado di durare tantissimo grazie alla sua batteria ineguagliabile. Impermeabile, resistente e bello da vedere, il Huawei Band 8 costa oggi che il 34% in meno per un totale di 39 € su Amazon.

Su Amazon è questa una delle migliori promo: ecco il Huawei Band 8

Il punto di forza principale non può che essere lo straordinario display AMOLED da 1,7″, ampio quanto basta per guardare l’orario e anche tante altre informazioni. Il Huawei Band 8 si distingue proprio per la varietà di rilievi che può effettuare: c’è il battito cardiaco, l’ossigeno nel sangue, il sonno e ci sono oltre 100 modalità di allenamento.

Un punto di forza assoluto non può che essere la batteria, componente dalla durata elevata che arriva fino a 14 giorni di utilizzo. Questo prodotto è anche impermeabile e può essere utilizzato in acqua senza problemi.

Oggi ci pensa Amazon a garantire a tutti la possibilità del suo acquisto, siccome c’è uno sconto del 34% a disposizione. Il Huawei Band 8 costa oggi infatti solo 39 € con due anni di garanzia e con un periodo di 24 ore utile per riceverlo a casa. Il modello in questione è quello colorato di nero.