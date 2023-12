Il monitor TUF Gaming di ASUS da 27" scende del 31% su Amazon

Di monitor ce ne sono in grandi quantità su Amazon ogni giorno, ma le grandi offerte per quei prodotti esclusivi arrivano raramente. Oggi siamo di fronte ad una di queste che riguarda proprio il celebre schermo TUF Gaming di ASUS, disponibile nella sua variante da 27″.

Il dispositivo mostra una risoluzione fuori dal comune, adatta sia per chi vuole giocare che per chi vuole utilizzare quel monitor per le operazioni quotidiane. Sono molte le tecnologie che fanno parte del prodotto, ma quello che stupisce di più è sicuramente il prezzo di vendita.

Il TUF Gaming di ASUS costa oggi il 31% in meno: il prezzo finale sarà di 219,99 € con due anni di garanzia e con spedizione entro il 30 dicembre.

Il monitor perfetto per il gaming ma non solo, ecco l’ASUS TUF

Dotato di uno schermo da ben 27″, questo monitor ha una risoluzione in WQHD, qualcosa di realmente pazzesco. L’ASUS TUF Gaming è perfetto grazie al suo potenziale, che vede una frequenza di aggiornamento pari a 170 Hz.

Ci sono anche diverse tecnologie a disposizione, come la Extreme Low Motion Blur, il FreeSync Premium e lo Shadow Boost.

Trovare tutta questa versatilità insieme alla qualità tipica del famoso marchio, è davvero impossibile nel mondo dei monitor. L’ASUS TUF è uno schermo che non ha nulla da invidiare ad altri dispositivi ed è per questo che è stato uno dei più acquistati durante l’ultimo periodo. Grazie al suo sconto eccezionale infatti gli utenti stanno facendo finire sempre le scorte, soprattutto su Amazon.

Il monitor oggi costa il 31% in meno, con uno sconto di circa 100 € rispetto al solito prezzo. Questo consente di portarlo a casa per 219,99 € con la spedizione rapida garantita entro il 30 dicembre a casa vostra.

