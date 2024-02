Il mouse che fa bene a braccia e polso è fantastico, il prezzo crolla

Solo chi utilizza una postazione desktop ogni giorno può capire di cosa si tratta; quei piccoli dolori al polso e al braccio braccio a causa della rotazione proveniente dall’uso del mouse, possono essere davvero fastidiosi col tempo.

Onde evitare tale tipologia di problematiche, si può ovviare acquistando un prodotto fatto di ergonomia, qualità e anche risparmio. Oggi su Amazon ecco la proposta perfetta, quella che consiste nel mouse wireless ergonomico e ricaricabile di Trust. Dalla forma alquanto singolare, il dispositivo arriva con un ottimo sconto in offerta a tempo: grazie al 7% costerà solo 38,99 €. Il massimo che dovrete aspettare per riceverlo a casa sarà due giorni.

Con questo mouse previeni i problemi fisici, è perfetto e costa poco

L’impugnatura è certamente diversa rispetto ad un mouse normale, ma offre la possibilità di non accavallare i nervi del braccio. L’immagine dovrebbe essere esplicativa al massimo, proprio per far capire il beneficio che si ottiene acquistando questo prodotto di Trust.

Sulla parte alta inoltre il mouse è provvisto di un display LED che indica la funzionalità dei pulsanti, lo stato di connessione, la batteria e i DPI.

Sono sempre di più le persone che presentano problemi per via della loro posizione sedentaria al computer, tra l’altro con un mouse tra le mani. Onde evitare che tutto questo possa succedere o che magari peggiori, ecco il prodotto che fa per voi, ovvero il mouse wireless ergonomico ricaricabile di Trust. È Amazon a disporre oggi uno sconto molto interessante per questo prodotto, che infatti arriva con il 7% grazie ad un’offerta lampo. Il costo finale sarà di 38,99 € invece che di 54,99 €.

Già domani potrebbe essere a casa vostra e con due anni di garanzia disponibili, oltre ai soliti 30 giorni di reso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.