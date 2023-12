Il Natale di NordVPN offre 3 mesi extra gratis e fino al 65% di sconto

L’offerta di Natale esclusiva di NordVPN è arrivata: fino al 65% di sconto + 3 mesi extra di servizio in regalo per tutti i nuovi utenti che sceglieranno di attivare uno dei piani della durata di 2 anni. E in più, viene confermata la garanzia di rimborso di 30 giorni, grazie alla quale è possibile testare la VPN e scegliere se richiedere il rimborso o meno. Ecco il link all’offerta.

NordVPN è la migliore VPN per velocità di connessione e sicurezza oggi disponibile sul mercato. Una posizione certificata dalle tante funzionalità extra integrate nei suoi piani.

Offerta di Natale NordVPN: 3 mesi extra in regalo e fino al 65% di sconto

I piani di 2 anni oggetto dell’offerta di Natale di NordVPN sono quelli Standard, Plus e Completo. Il più economico è il piano Standard, in offerta a 3,79€ al mese per 2 anni per effetto del 54% di sconto.

Plus, il piano intermedio, con l’ultima offerta costa 4,79€ al mese per i primi 24 mesi. Confermato anche in questo caso lo sconto del 54%, lo stesso applicato al piano Standard.

C’è poi l’account Completo al prezzo promozionale di 5,79€ al mese per 2 anni, grazie allo sconto del 65%. Così come sugli altri due piani, vi sono anche 3 mesi extra in regalo.

Le differenze? Standard include una VPN sicura e ad alta velocità, un potente strumento anti-malware e il blocco di tracker e annunci pubblicitari. Plus va ad aggiungere un robusto password manager multipiattaforma e il Data Breach Scanner, mentre il piano Completo prevede l’integrazione extra di uno spazio di archiviazione cloud da 1 TB e l’utilizzo di una crittografia dei file di nuova generazione.

L’offerta di Natale di NordVPN è disponibile su questa pagina. Su tutti i piani è attiva la garanzia di rimborso entro 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.