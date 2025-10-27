Il pacchetto sicurezza di TotalAV con antivirus, VPN e molto altro a 19€

Una delle scocciature più diffuse quando si acquista un pacchetto di sicurezza online è che non è completo. Spesso, per proteggersi per davvero a 360°, sono richieste integrazioni, che logicamente hanno un costo in più. Questo non è il caso di TotalAV.

Il software in questione ha messo in promozione il suo pacchetto con antivirus, VPN illimitata e molte altre funzionalità al prezzo di 19€ all’anno invece di 99€. Un risparmio notevole, che va sfruttato subito dal momento che si tratta di un’offerta temporanea. Andiamo a scoprire più nel dettaglio cosa include la proposta di TotalAV.

Cosa include il programma TotalAV

Innanzitutto, il bundle mette a disposizione un antivirus che nel corso di questi anni è stato pluripremiato dalle agenzie di rating indipendenti. Il motivo? Perché in primis protegge in tempo reale dalle principali minacce informatiche. Con TotalAV, malware, ransomware, adware, spyware e tentativi di phishing non saranno un pericolo.

Per chi lavora da remoto o è solito fare acquisti online, rappresenta un alleato prezioso. Anche per via della VPN illimitata inclusa, che consente una navigazione al massimo della privacy e la connessione con migliaia di server ubicati in Paesi esteri.

Il pacchetto di TotalAV è infine completato da altre importanti funzionalità, come l’adblock per eliminare annunci e banner invasivi dai siti web, il password manager per una gestione più virtuosa e sicura delle password e infine un tool di ottimizzazione del PC, per renderlo più veloce.

Per quanto riguarda la compatibilità, TotalAV può essere utilizzato su qualsiasi dispositivo: Windows, Mac, Android e IOS. Per maggiori informazioni sull’offerta e per procedere con l’attivazione basta andare sul sito ufficiale. Inclusa c’è una garanzia di rimborso entro 30 giorni.