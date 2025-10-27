Il pacchetto sicurezza di TotalAV con antivirus, VPN e molto altro a 19€

TotalAV offre un pacchetto di sicurezza digitale completo di tutti i servizi: antivirus, VPN, adblock e molto altro. Ora in sconto dell'80%.
Edoardo Damato
Pubblicato il 27 ott 2025
Il pacchetto sicurezza di TotalAV con antivirus, VPN e molto altro a 19€

Una delle scocciature più diffuse quando si acquista un pacchetto di sicurezza online è che non è completo. Spesso, per proteggersi per davvero a 360°, sono richieste integrazioni, che logicamente hanno un costo in più. Questo non è il caso di TotalAV.

Il software in questione ha messo in promozione il suo pacchetto con antivirus, VPN illimitata e molte altre funzionalità al prezzo di 19€ all’anno invece di 99€. Un risparmio notevole, che va sfruttato subito dal momento che si tratta di un’offerta temporanea. Andiamo a scoprire più nel dettaglio cosa include la proposta di TotalAV.

Vai all’offerta di TotalAV

Cosa include il programma TotalAV

Innanzitutto, il bundle mette a disposizione un antivirus che nel corso di questi anni è stato pluripremiato dalle agenzie di rating indipendenti. Il motivo? Perché in primis protegge in tempo reale dalle principali minacce informatiche. Con TotalAV, malware, ransomware, adware, spyware e tentativi di phishing non saranno un pericolo.

Per chi lavora da remoto o è solito fare acquisti online, rappresenta un alleato prezioso. Anche per via della VPN illimitata inclusa, che consente una navigazione al massimo della privacy e la connessione con migliaia di server ubicati in Paesi esteri.

Il pacchetto di TotalAV è infine completato da altre importanti funzionalità, come l’adblock per eliminare annunci e banner invasivi dai siti web, il password manager per una gestione più virtuosa e sicura delle password e infine un tool di ottimizzazione del PC, per renderlo più veloce.

Per quanto riguarda la compatibilità, TotalAV può essere utilizzato su qualsiasi dispositivo: Windows, Mac, Android e IOS. Per maggiori informazioni sull’offerta e per procedere con l’attivazione basta andare sul sito ufficiale. Inclusa c’è una garanzia di rimborso entro 30 giorni.

Vai all’offerta di TotalAV

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Sicurezza totale con i prodotti AGV: sconti fino al 60%
Antivirus

Sicurezza totale con i prodotti AGV: sconti fino al 60%
Le soluzioni AVG per la sicurezza e privacy online in sconto del 60%
Offerte

Le soluzioni AVG per la sicurezza e privacy online in sconto del 60%
Ottobre è il mese europeo della sicurezza informatica: l'offerta di TotalAV
Offerte

Ottobre è il mese europeo della sicurezza informatica: l'offerta di TotalAV
La sicurezza Avast scontata fino al 50%: metà prezzo su antivirus, VPN e non solo
Offerte

La sicurezza Avast scontata fino al 50%: metà prezzo su antivirus, VPN e non solo
Link copiato negli appunti