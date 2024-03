Il quarto halving si avvicina: è il momento di puntare sul Bitcoin?

Il mese di aprile si avvicina e mancano, quindi, poche settimane al prossimo halving (il quarto della storia) del Bitcoin. Si tratta di un’operazione che porterà al dimezzamento delle ricompense legate al mining.

Nelle tre precedenti occasioni (2012, 2016 e 2020), il Bitcoin ha sempre registrato una forte crescita dopo l’halving. Il mercato, in questo momento, è in una fase di attesa, dopo il record storico registrato dalla criptovaluta nelle scorse settimane.

Cosa succederà al Bitcoin? Il valore potrebbe crescere ancora

Come detto in precedenza, il mercato attende l’evoluzione futura del Bitcoin che, dopo l’halving, potrebbe registrare una nuova forte crescita del valore nel corso dei prossimi mesi. Molti investitori hanno già scelto di puntare sulla criptovaluta, scommettendo su una possibile crescita futura.

Il record storico registrato nelle scorse settimane potrebbe rappresentare un “indizio” in merito all’andamento del Bitcoin nel corso dei prossimi mesi. In ogni caso, è bene sottolineare, che, per il momento, siamo solo nel campo delle ipotesi.

Kraken ha oltre 10 milioni di clienti attivi ed è disponibile in oltre 190 Paesi, garantendo la possibilità di sfruttare la compravendita di tantissime criptovalute.

