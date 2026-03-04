Iliad: fibra fino a 5 Gbps a prezzo scontato per chi è già cliente mobile

Solo per i clienti Iliad, la fibra illimitata dell'operatore è in sconto: da 26,99€ al mese a 22,99€. Chiamate illimitate incluse.
Edoardo Damato
Pubblicato il 4 mar 2026
Iliad non si limita alle offerte di telefonia mobile: l’operatore propone anche una connessione domestica in fibra ottica FTTH capace di raggiungere velocità fino a 5 Gigabit in download.

L’abbonamento standard prevede un canone mensile di 26,99 euro con prezzo bloccato nel tempo. Chi possiede già una SIM Iliad con piano da 9,99 euro o 11,99 euro al mese può però accedere a una tariffa scontata di 22,99 euro mensili.

Cosa include l’offerta fibra Iliad

La proposta comprende una connessione internet illimitata su rete FTTH e la linea telefonica fissa con chiamate senza limiti. Per usufruire del servizio è necessario essere raggiunti direttamente dalla rete in fibra Iliad, poiché l’operatore non utilizza tecnologie alternative.

Tra i servizi inclusi c’è anche la Iliadbox, il modem-router compatibile con Wi-Fi 7 che consente di sfruttare al meglio la velocità della connessione. In condizioni ideali, la rete può arrivare fino a 5 Gbps in download.

Attivando la fibra è inoltre possibile creare un Iliadclub, cioè un gruppo di SIM Iliad collegato alla linea domestica. In questo modo gli utenti con tariffa mobile da 9,99 euro possono ottenere fino a 500 GB al mese, mentre con piano da 11,99 euro il traffico disponibile sale a 600 GB mensili.

Per i clienti già attivi con Iliad mobile, il prezzo dell’offerta fibra scende quindi a 22,99 euro al mese. È previsto un contributo iniziale di attivazione pari a 39,99 euro una tantum. Mantenendo la SIM Iliad attiva, il canone rimane invariato nel tempo.

Per aderire alla promozione è sufficiente visitare il sito ufficiale dell’operatore e verificare la copertura della fibra nella propria area.

