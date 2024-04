Iliad Giga 180, offerta a soli 9,99 Euro

Naviga senza limiti con l’offerta più conveniente di Iliad. È incredibile la promozione che riguarda la compagnia telefonica italiana. Se stai cercando un’offerta mobile che ti offra Giga in abbondanza a un prezzo imbattibile, allora non puoi perderti Iliad Giga 180, la proposta rivoluziona il panorama della telefonia mobile del nostro paese. Con soli 9,99 Euro al mese, avrai a disposizione tantissimi vantaggi.

Quali? 180 Giga di navigazione in 4G/5G per navigare in internet alla massima velocità, ovunque tu sia. Chiamate e SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, senza pensieri e senza limiti. 11 Giga di navigazione in roaming in UE per rimanere sempre connesso anche quando sei all’estero. Nessun costo nascosto, nessun vincolo di durata e attivazione gratuita.

Ma i vantaggi di Iliad Giga 180 non finiscono qui!

Gestire la tua offerta in completa autonomia tramite l’app intuitiva e l’Area Personale del sito web.

Ricevere assistenza dedicata 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tramite il Servizio Clienti sempre disponibile.

Approfittare di una rete in continua evoluzione, che si espande e si migliora costantemente per offrirti la migliore esperienza di navigazione possibile.

Iliad Giga 180 è l’offerta perfetta per chi cerca una soluzione conveniente e senza compromessi. Se sei stufo delle tariffe telefoniche troppo care e dei vincoli contrattuali, passa a iliad e scopri la libertà di un’offerta davvero vantaggiosa.

Attivare Iliad Giga 180 è semplice e veloce:

vai sul sito web di iliad o scarica l’app ufficiale.

Inserisci i tuoi dati e scegli il metodo di consegna della SIM.

Effettua il pagamento online con carta di credito o Postepay.

Ricevi la SIM a casa tua e inizia subito a navigare!

Non perdere questa occasione unica! Iliad Giga 180 ti aspetta con un mondo di benefici e vantaggi a cui non saprai più rinunciare.