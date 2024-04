ImageFX e MusicFX di Google: come utilizzarli dall'Italia

Google ha di recente lanciato ImageFX e MusicFX, due nuovi strumenti di generazione tramite intelligenza artificiale. In particolare, il primo permette di generare immagini da descrizioni (testo-immagine), mentre MusicFX consente di creare musica partendo da un testo specifico.

L’utilizzo di entrambi questi strumenti è completamente gratuito: basta infatti avere un account Google per iniziare a sfruttarli. Il problema, almeno per quanto ci riguarda, è che al momento sono disponibili soltanto negli Stati Uniti, in Kenya, Nuova Zelanda e Australia. Inevitabilmente però stanno già attirando l’attenzione anche qui. Come fare ad accedervi allora? Con l’uso di una VPN come NordVPN e ti spieghiamo subito in che modo.

Come usare NordVPN per accedere a ImageFX e MusicFX di Google

Una VPN ti permette di cambiare la tua posizione senza muoverti di casa: puoi infatti geolocalizzarti in un altro paese sfruttando uno dei numerosi server che ti mette a disposizione NordVPN. In questo caso, quindi, dovrai collegarti a un server che si trova nei paesi sopra citati. Andiamo quindi per ordine:

Sottoscrivi un abbonamento a NordVPN sfruttando la nuova offerta disponibile Scarica l’applicazione sul dispositivo che vuoi usare allo scopo e inserisci le credenziali ricevute in fase di registrazione Seleziona un server negli Stati Uniti, in Australia o Nuova Zelanda Accedi al tuo account Google, apri Google Labs e troverai ImageFX e MusicFX magicamente disponibili

Potrai così iniziare a divertirti con questi strumenti di intelligenza artificiale. NordVPN, oltre a questo vantaggio, ti offre numerose funzionalità da non sottovalutare come lo standard di crittografia avanzato (AES) con chiavi a 256 bit, rendendo praticamente inutili gli attacchi brute-force nei tuoi confronti; l’uso di protocolli OpenVPN, IKEv2/IPsec e NordLynx; oltre 6000 server in più di 110 località dalle regioni delle Americhe, Europa, Africa e Asia-Pacifico; protezione dalle minacce per una navigazione più sicura.