Impara a produrre musica con il corso Ableton di Domestika a soli 9,99€

L’industria musicale è dinamica e richiede sempre la capacità di produrre musica seguendo le tendenze presenti. Per andare incontro alle necessità di produzione, Domestika offre un corso imperdibile: “Ableton Live e Push per principianti”, a un prezzo straordinariamente conveniente di soli 9,99 euro, rispetto al prezzo originale di 59,99 euro.

Ableton Live è un software di produzione musicale che è stato scelto da molti professionisti del settore per la sua facilità d’uso, la vasta gamma di strumenti e le funzionalità avanzate che consentono di creare produzioni musicali di alta qualità. Tramite il controller MIDI Push 2, controllerai in modo preciso e dinamico ogni aspetto del tuo processo creativo, rendendo la tua esperienza di produzione ancora più coinvolgente e professionale.

Il corso Ableton Live e Push per principianti: produrre musica non è mai stato facile

Il corso Ableton di Domestika è tenuto da Pedro Rovetto, famoso musicista e produttore. Ti guiderà passo dopo passo attraverso le basi fondamentali di Ableton Live, dall’audio al MIDI, dalle funzioni di base alle tecniche avanzate di produzione e mixaggio. Dovrai seguire 39 lezioni suddivise in 7 corsi, e avrai accesso anche a 81 download di risorse e documenti aggiuntivi per rendere più ricca la tua conoscenza e portare le tue idee nel mondo della musica.

Non è necessaria alcuna esperienza precedente nel campo della produzione musicale: tutto ciò di cui hai bisogno è un computer e un controller MIDI come Push 2 per iniziare il tuo percorso creativo. Puoi seguire il corso esclusivamente online, scegliendo ritmo e momento in base alle tue esigenze. Avrai anche la possibilità di interagire con altri studenti e con l’insegnante tramite il forum dedicato.

Domestika offre uno sconto del 83% sul corso, così potrai iniziare molto presto a produrre musica dopo averlo frequentato. In fondo, cosa sono 9,99 euro in confronto alla possibilità di diventare un producer musicale professionista?