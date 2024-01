Impara fino a 41 lingue con il piano a vita di Mondly a soli 89,99€

Più passa tempo, più aumenta la necessità di imparare nuove lingue, soprattutto l’inglese. Mondly, app pluripremiata nel settore dell’insegnamento linguistico, adesso offre un’opportunità imperdibile sul piano a vita che comprende 41 lingue: sconto del 96%.

Grazie ad esso, invece di pagare il prezzo di listino di 1.999,99 euro, pagherai soltanto 89,99 euro. Continua a leggere se vuoi scoprire maggiori dettagli sulla promozione.

Il metodo rivoluzionario di Mondly

I riconoscimenti ottenuti da Mondly sono davvero tanti, tra cui quelli da parte di Facebook e Apple. L’app è diventata in questi anni la prima scelta degli utenti che vogliono imparare una nuova lingua online.

Questo successo mondiale si deve al suo metodo di studio innovativo, che è una combinazione di esercizi basati sulla conversazione, lezioni in realtà aumentata e riconoscimento vocale. L’obiettivo dell’app è quello di insegnare agli studenti la capacità di parlare una nuova lingua come se fosse da sempre la loro in poco tempo.

Rispetto a tutte le altre app, piattaforme e corsi dal vivo di apprendimento linguistico, Mondly si differenzia per la sua proposta di insegnamento, che si focalizza sulle frasi anziché sulle singole parole.

Con questo metodo, sei in grado di memorizzare le parole più usate per di interloquire perfettamente in breve tempo. Dall’inglese al turco fino allo spagnolo, il piano a vita di Mondly ti consente di scegliere tra 41 lingue diverse.

Il piano a vita di Mondly costa adesso soltanto 89,99 euro, grazie allo sconto del 96%. Quindi, non c’è momento migliore di questo per investire nel tuo futuro e imparare nuove lingue in modo efficace e appassionante.

Il consiglio è di acquistare il piano a vita prima possibile, perché la promozione scadrà fra pochi giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.