Impara non una ma fino a 41 lingue con il piano a vita di Mondly

Perché imparare una sola lingua quando c’è la possibilità di imparare fino a 41 lingue straniere nuove? È l’opportunità che offre il piano a vita di Mondly, app di riferimento per l’apprendimento online, premiata di recente come App dell’anno da Facebook e Migliore nuova app da Apple.

In questi giorni è possibile sottoscrivere il piano Lifetime di Mondly al prezzo di 99,99 euro, per effetto del maxi sconto del 95% sul prezzo di listino. Inoltre, se non si è soddisfatti del servizio, si può richiedere il rimborso gratuito entro 14 giorni dalla data di acquisto.

Imparare fino a 41 lingue con Mondly

Ecco quali sono le principali lingue che è possibile imparare con Mondly: inglese, spagnolo, francese, tedesco, russo, giapponese, coreano, cinese e turco. A queste si aggiungono poi arabo, ebraico, portoghese, catalano, olandese, greco, afrikaans, croato, polacco, hindi e thailandese.

Al di là delle tante lingue comprese nel piano a vita, ciò che rende questa app diversa dalle altre è il cosiddetto metodo Mondly. Si tratta di un metodo rivoluzionario, con cui gli studenti riescono a imparare una nuova lingua straniera molto più velocemente rispetto ai corsi tradizionali in presenza.

Tale metodo consiste nello studiare non più le singole parole ma frasi di uso comune, così da memorizzare in breve tempo le parole più utilizzate nella vita di tutti i giorni. Questo renderà più semplice l’avvio di una conservazione in lingua, anche solo dopo poco tempo.

Tra le altre cose, vi sono più di 1.000 combinazioni di lingue, 50 argomenti diversi per preparare lo studente alle situazioni più comuni e 41 conversazioni reali per acquisire una maggiore padronanza.

L’offerta in corso propone il piano a vita di Mondly a 99,99 euro, per effetto del 96% di sconto. La promozione è valida per un periodo limita.