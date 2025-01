Impara per davvero la lingua che hai sempre desiderato con Babbel

In rete puoi trovare tante app diverse che promettono di aiutarti a imparare una nuova lingua straniera, nella maggior parte dei casi però si tratta di una presa in giro bella e buona. Sono poche le piattaforme affidabili che mantengono le promesse iniziali, e una di queste è Babbel.

Più di 15 milioni di abbonamenti venduti, approccio didattico completo, oltre 200 esperti in didattica delle lingue e il 92% degli studenti che conferma di aver migliorato le proprie competenze linguistiche in appena due mesi: questi alcuni dei numeri di Babbel, una delle migliori app di apprendimento delle lingue straniere.

La nuova promozione in corso permette di attivare il piano annuale e quello a vita risparmiando fino al 50%: 5,99 euro al mese per il piano da 12 mesi, 299,99 euro per il piano a vita. Entrambi danno accesso alle lezioni di tutte le lingue che si possono imparare con Babbel.

Come funziona il metodo Babbel

Lezioni in-app dall’efficacia testata, insegnanti qualificati a disposizione durante videolezioni online, sistema di riconoscimento vocale avanzato e materiali didattici personalizzati. Questo, in estrema sintesi, il metodo Babbel, progettato da esperti in didattica delle lingue per aiutare gli studenti a parlare la nuova lingua in sole tre settimane.

La piattaforma di apprendimento delle lingue straniere consente di sviluppare abilità linguistiche che si possono facilmente applicare nella quotidianità. Si tratta di un aspetto molto importante, dato che permette di sostenere conversazioni autentiche nella nuova lingua nel più breve tempo possibile.

E a proposito di lingue, con Babbel si possono imparare fino a 14 lingue (nel conteggio è compreso anche l’italiano per gli utenti stranieri). Ecco la lista completa delle lingue: inglese, spagnolo, portoghese, turco, polacco, norvegese, russo, danese, indonesiano, olandese, svedese, francese e tedesco.

Maggiori informazioni e dettagli riguardo al metodo in questione sono consultabili sul sito ufficiale Babbel.