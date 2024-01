Impara una nuova lingua in modo velocissimo con Babbel

Babbel è un’applicazione di apprendimento delle lingue che ti aiuta a imparare una nuova lingua in modo veloce e divertente. L’app offre corsi per oltre 14 lingue, tra cui inglese, spagnolo, francese, tedesco, italiano, portoghese, russo, cinese, giapponese e coreano. Si basa su un metodo di apprendimento delle lingue che si concentra sull’interazione e la pratica. Le lezioni sono brevi e coinvolgenti, e ti permettono di imparare il vocabolario e la grammatica in modo naturale.

Le lezioni di Babbel durano circa 15 minuti ciascuna: brevi, immersive e perfette per chi ha poco tempo. Le lezioni ti mettono alla prova con esercizi e attività che ti aiutano a consolidare le tue conoscenze. Il risultato è l’apprendimento di una lingua in maniera naturale e rapida.

Scegli l’app Babbel

L’app è disponibile su dispositivi mobili e desktop: con Babbel puoi imparare una nuova lingua ovunque tu sia, con corsi creati da un team di più di 150 esperti in didattica.

.Ma ecco alcuni consigli per esaltare al meglio la qualità delle lezioni proposte da Babbel.

Imposta obiettivi realistici : non aspettarti di diventare fluente in una settimana o due. Dedica del tempo e degli sforzi all’apprendimento della lingua e vedrai i risultati.

: non aspettarti di diventare fluente in una settimana o due. Dedica del tempo e degli sforzi all’apprendimento della lingua e vedrai i risultati. Impara a fare pratica regolarmente : la pratica è la chiave per l’apprendimento di qualsiasi cosa, inclusa una nuova lingua. Cerca di dedicare almeno 15 minuti al giorno all’apprendimento della lingua.

: la pratica è la chiave per l’apprendimento di qualsiasi cosa, inclusa una nuova lingua. Cerca di dedicare almeno 15 minuti al giorno all’apprendimento della lingua. Non aver paura di fare errori : Tutti fanno errori quando stanno imparando qualcosa di nuovo. Non lasciarti scoraggiare se fai un errore. Impara dagli errori e continua a praticare.

: Tutti fanno errori quando stanno imparando qualcosa di nuovo. Non lasciarti scoraggiare se fai un errore. Impara dagli errori e continua a praticare. Immergiti nella lingua: se possibile, cerca di immergerti nella lingua che stai imparando. Questo può significare viaggiare in un paese dove si parla la lingua, guardare film e programmi TV in lingua originale o ascoltare musica in lingua originale.

Il 92% degli utenti ha migliorato le proprie capacità linguistiche in soli 2 mesi.

