Imparare una lingua per viaggiare meglio: scopri Babbel e risparmia il 50%

Babbel: scopri quanto costa e perché imparare una lingua ti permette di viaggiare senza dipendere da traduttori o altre persone. Da oggi risparmi il 50%.
Roberta Bonori
Pubblicato il 29 mar 2026
Imparare una lingua per viaggiare meglio: scopri Babbel e risparmia il 50%

C’è un momento, quando sei in viaggio, in cui ti rendi conto di una cosa: non è solo questione di vedere posti nuovi, ma di viverli davvero. Entrare in un ristorante tipico e non capire il menu. Chiedere un’informazione e sperare che qualcuno parli inglese. Usare continuamente il telefono per tradurre ogni parola non è più utile, perché viaggiare dovrebbe essere libertà. Per questo esiste Babbel, la piattaforma online che ti dà accesso al sapere completo di qualsiasi lingua tu possa desiderare a meno di 8€ al mese.

Impara una lingua con Babbel

Il vero viaggio inizia quando capisci (e ti fai capire)

Sapere una lingua cambia completamente il modo in cui vivi un viaggio. Non sei più uno spettatore, ma diventi parte del posto. Riesci a parlare con le persone, a fare domande, a capire le risposte senza filtri, puoi ordinare senza esitazioni, chiedere consigli autentici, scoprire luoghi che non troveresti mai su una guida turistica. E soprattutto, non devi più affidarti continuamente a Google Traduttore o sperare che qualcuno ti venga in aiuto. È proprio su questo che si basa Babbel: le lezioni non sono teoriche o scolastiche, ma costruite su situazioni concrete: conversazioni, viaggi, ristoranti, spostamenti.

Spendere pochi euro al mese per imparare una lingua può sembrare una scelta semplice, ma in realtà è molto di più: è un investimento nella tua libertà. Libertà di muoverti senza paura, di comunicare, di esplorare il mondo senza limiti. Perché alla fine, il vero lusso non è solo viaggiare. È farlo sentendoti completamente indipendente. Babbel ha dei prezzi davvero competitivi: puoi risparmiare il 50% pagando 7,99€ al mese per 12 mesi, oppure passare al piano “lifetime” a 299,99€, che ti dà accesso per tutta la vita illimitatamente.

Impara una lingua con Babbel

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