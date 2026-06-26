Mondiali di calcio, le partite di oggi 26 giugno in streaming su DAZN

Il programma di oggi, venerdì 26 giugno, per la Coppa del Mondo in corso di svolgimento tra USA, Messico e Canada.
Federico Pisanu
Pubblicato il 26 giu 2026
Mondiali di calcio, le partite di oggi 26 giugno in streaming su DAZN
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Penultima giornata per la fase a gironi ai Mondiali di calcio in corso di svolgimento tra Stati Uniti, Messico e Canada. Quest’oggi, venerdì 26 giugno, sarà la volta dei gironi G, H e I. In campo anche Francia e Spagna, che se la vedranno rispettivamente contro Norvegia e Uruguay.

La copertura integrale di tutte le partite sarà ad appannaggio di DAZN, che detiene i diritti di tutti gli incontri del Mondiale. Il pacchetto di riferimento è il pass Mondiali, disponibile a 24,99 euro una tantum (senza rinnovo), altrimenti si può prendere in considerazione il piano Full, ora in offerta a 19,99 euro al mese per quattro mesi, in seguito 36,99 euro al mese per i restanti 8 mesi (tempo minimo di permanenza pari a 12 mesi).

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Coppa del Mondo, il programma del giorno 26 giugno su DAZN

Alle ore 21 Norvegia-Francia e Senegal-Iraq chiuderanno la terza e ultima giornata del gruppo I. Norvegia e Francia sono già qualificate, quindi quello che andrà in scena sarà a tutti gli effetti uno spareggio per il primo posto del girone: i transalpini possono però contare su un vantaggio non secondario, dal momento che avendo una migliore differenza reti possono accontentarsi anche di un pareggio per ottenere il primo posto.

Uruguay-Spagna e Capo Verde-Arabia Saudita sono invece le due partite del gruppo H, in programma alle 2 del mattino (ora italiana). Per la Nazionale di Bielsa la sfida contro le Furie Rosse è di cruciale importanza, dal momento che i due punti conquistati in precedenza contro Arabia Saudita e Capo Verde non sono sufficienti per stare tranquilli, anzi.

Infine, alle 5 del mattino spazio a Nuova Zelanda-Belgio e Iran-Egitto del gruppo G. Al momento la classifica vede in testa l’Egitto con 4 punti, seguito dall’Iran e il Belgio a quota 2 punti, con la Nazionale iraniana sorprendentemente davanti al Belgio per via della migliore differenza reti, mentre la Nuova Zelanda sembra tagliata fuori dai giochi con 1 solo punto.

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