Mondiali di calcio, le partite di oggi 26 giugno in streaming su DAZN

Penultima giornata per la fase a gironi ai Mondiali di calcio in corso di svolgimento tra Stati Uniti, Messico e Canada. Quest’oggi, venerdì 26 giugno, sarà la volta dei gironi G, H e I. In campo anche Francia e Spagna, che se la vedranno rispettivamente contro Norvegia e Uruguay.

La copertura integrale di tutte le partite sarà ad appannaggio di DAZN, che detiene i diritti di tutti gli incontri del Mondiale. Il pacchetto di riferimento è il pass Mondiali, disponibile a 24,99 euro una tantum (senza rinnovo), altrimenti si può prendere in considerazione il piano Full, ora in offerta a 19,99 euro al mese per quattro mesi, in seguito 36,99 euro al mese per i restanti 8 mesi (tempo minimo di permanenza pari a 12 mesi).

Coppa del Mondo, il programma del giorno 26 giugno su DAZN

Alle ore 21 Norvegia-Francia e Senegal-Iraq chiuderanno la terza e ultima giornata del gruppo I. Norvegia e Francia sono già qualificate, quindi quello che andrà in scena sarà a tutti gli effetti uno spareggio per il primo posto del girone: i transalpini possono però contare su un vantaggio non secondario, dal momento che avendo una migliore differenza reti possono accontentarsi anche di un pareggio per ottenere il primo posto.

Uruguay-Spagna e Capo Verde-Arabia Saudita sono invece le due partite del gruppo H, in programma alle 2 del mattino (ora italiana). Per la Nazionale di Bielsa la sfida contro le Furie Rosse è di cruciale importanza, dal momento che i due punti conquistati in precedenza contro Arabia Saudita e Capo Verde non sono sufficienti per stare tranquilli, anzi.

Infine, alle 5 del mattino spazio a Nuova Zelanda-Belgio e Iran-Egitto del gruppo G. Al momento la classifica vede in testa l’Egitto con 4 punti, seguito dall’Iran e il Belgio a quota 2 punti, con la Nazionale iraniana sorprendentemente davanti al Belgio per via della migliore differenza reti, mentre la Nuova Zelanda sembra tagliata fuori dai giochi con 1 solo punto.