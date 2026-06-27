Mondiali 2026, le partite di oggi 27 giugno su DAZN: orari e dove vederle

Mondiali 2026, le partite di venerdì 27 giugno: orari, dove vederle su DAZN e tutte le offerte per non perdere nulla. Scopri come fare e quanto costa.
Roberta Bonori
Pubblicato il 27 giu 2026
Mondiali 2026, le partite di oggi 27 giugno su DAZN: orari e dove vederle
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Si chiude oggi la fase a gironi del Mondiale 2026, e lo fa con un programma fitto di verdetti ancora da scrivere. Sei partite, distribuite in tre fasce orarie, ti aspettano in diretta su DAZN: scopri come vederle.

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Il programma di oggi, partita per partita

Si parte alle 23:00 con il primo doppio appuntamento del Gruppo L: Panama-Inghilterra, con Tuchel che cerca la vittoria per blindare il primo posto del girone, e in contemporanea Croazia-Ghana, sfida in cui a entrambe le squadre basterebbe anche un pareggio per qualificarsi. Si continua all’1:30 con il Gruppo K: in campo Colombia-Portogallo, partita decisiva per Ronaldo e compagni, che senza una vittoria rischiano il secondo posto e un tabellone più complicato; in contemporanea RD Congo-Uzbekistan, con i congolesi a un passo da una qualificazione mai raggiunta prima nella loro storia. Si chiude alle 4:00 con il Gruppo J: Algeria-Austria, scontro diretto per il secondo posto, e Giordania-Argentina, dove Scaloni potrà permettersi qualche cambio di formazione in vista dei sedicesimi.

Per seguire l’intero torneo su Dazn:

  • Pass Mondiali: pensato per chi non ha (e non vuole attivare) un abbonamento DAZN. Costa 24,99€ una tantum se acquistato senza nessun piano attivo, oppure 14,99€ per chi ha già un abbonamento DAZN Goal, Sports o MyClub Pass. Resta valido fino al 31 luglio, con disattivazione automatica.
  • DAZN Full: la scelta giusta se, oltre al Mondiale, vuoi continuare a seguire Serie A, Serie B, LaLiga e tutto il resto del catalogo sportivo. È in promozione per i nuovi abbonati a 19,99€ al mese per i primi 4 mesi con vincolo annuale, oppure 29,99€ al mese per la versione senza impegno.
  • DAZN Family: stessi contenuti del Full, ma con il vantaggio di poter usare i due dispositivi su reti diverse contemporaneamente – comodo se in famiglia ognuno guarda da casa propria.

Chi ha già un abbonamento Full o Family attivo, invece, non deve fare nulla: il Mondiale è già incluso, senza nessun costo aggiuntivo.

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