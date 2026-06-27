Mondiali 2026, le partite di oggi 27 giugno su DAZN: orari e dove vederle

Si chiude oggi la fase a gironi del Mondiale 2026, e lo fa con un programma fitto di verdetti ancora da scrivere. Sei partite, distribuite in tre fasce orarie, ti aspettano in diretta su DAZN: scopri come vederle.

Il programma di oggi, partita per partita

Si parte alle 23:00 con il primo doppio appuntamento del Gruppo L: Panama-Inghilterra, con Tuchel che cerca la vittoria per blindare il primo posto del girone, e in contemporanea Croazia-Ghana, sfida in cui a entrambe le squadre basterebbe anche un pareggio per qualificarsi. Si continua all’1:30 con il Gruppo K: in campo Colombia-Portogallo, partita decisiva per Ronaldo e compagni, che senza una vittoria rischiano il secondo posto e un tabellone più complicato; in contemporanea RD Congo-Uzbekistan, con i congolesi a un passo da una qualificazione mai raggiunta prima nella loro storia. Si chiude alle 4:00 con il Gruppo J: Algeria-Austria, scontro diretto per il secondo posto, e Giordania-Argentina, dove Scaloni potrà permettersi qualche cambio di formazione in vista dei sedicesimi.

Per seguire l’intero torneo su Dazn:

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