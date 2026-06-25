Mondiali di calcio, le partite di oggi 25 giugno in streaming su DAZN

Terza e ultima giornata della fase a gironi delle Nazionali inserite nei gruppi D, E e F: in campo anche Olanda, Turchia e Stati Uniti.
Federico Pisanu
Pubblicato il 25 giu 2026
Mondiali di calcio, le partite di oggi 25 giugno in streaming su DAZN
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Per i Mondiali di calcio in corso di svolgimento tra USA, Messico e Canada è arrivato il momento della terza e ultima giornata della fase a gironi dei gruppi D, E e F. In campo anche la Turchia di Vincenzo Montella, una delle sorprese più clamorose di queste prime settimane della rassegna iridata, in seguito all’inaspettata eliminazione per mano di Australia e Paraguay. I turchi proveranno questa sera a regalare una prima (e ultima) gioia mondiale al loro popolo proprio contro la Nazionale di casa guidata dal milanista Christian Pulisic.

Tutte le partite della giornata di oggi, giovedì 25 giugno, saranno trasmesse in diretta streaming su DAZN, piattaforma che detiene i diritti di tutti i 108 match della Coppa del Mondo 2026. Il pass Mondiali è disponibile a 24,99 euro una tantum, mentre il piano Full – che dà accesso all’intera programmazione sportiva di DAZN – è in offerta a 19,99 euro al mese per i primi quattro mesi, con vincolo di dodici mesi (nei restanti otto mesi torna il prezzo di listino pari a 36,99 euro al mese).

Pagina offerta DAZN

Il programma di giovedì 25 giugno su DAZN per i Mondiali di calcio

Girone E (ore 22:00)

  • Curacao-Costa d’Avorio
  • Ecuador-Germania

Gruppo F (ore 01:00)

  • Tunisia-Olanda
  • Giappone-Svezia

Gruppo D (ore 4:00)

  • Turchia-Stati Uniti
  • Australia-Paraguay

I due incontri più interessanti di questa giornata sono Giappone-Svezia e Australia-Paraguay, quattro Nazionali che si giocano la qualificazione ai sedicesimi di finale nei rispettivi turni. Il Giappone parte avvantaggiato rispetto alla Nazionale svedese, dall’alto del punto in più conquistato nelle prime due gare e di un’organizzazione di gioco migliore rispetto a quella espressa dagli scandinavi, in particolare nel naufragio contro l’Olanda. Grande incertezza anche nella partita tra Australia e Paraguay del girone D, con entrambe a quota 3 punti alle spalle degli Stati Uniti e a caccia del pass per i sedicesimi di finale.

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