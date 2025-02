Imparare una nuova lingua migliora l'autostima e la fiducia in se stessi

Lo sapevi che imparare una nuova lingua permette di migliorare l’autostima e la fiducia in se stessi? È uno dei tanti vantaggi legati all’apprendimento di una lingua straniera, insieme ad esempio ad un aumento della socializzazione e ad una maggiore creatività.

Dietro a questo c’è una spiegazione tanto semplice quanto efficace: a livello psicologico, fare progressi nell’apprendimento di una nuova lingua produce un senso di realizzazione tale da apportare miglioramenti significativi sia sul fronte del benessere generale che sull’autostima. E così, il concentrarsi ripetutamente su attività stimolanti di questo tipo aiuta a ridurre le conseguenze negative sia dell’ansia che dello stress.

Nell’elenco delle piattaforme migliori per imparare una lingua straniera, Babbel occupa una posizione di primo piano con oltre 15 milioni di abbonamenti venduti, un team di 150 esperti in didattica, e il 92% degli studenti che ha migliorato in modo sensibile le proprie capacità linguistiche in appena due mesi. In questi giorni è attiva una promozione online che consente di ottenere uno sconto fino al 50% sui piani del servizio Babbel, con prezzi a partire da 5,99 euro al mese.

Alla base del suo successo c’è il cosiddetto metodo Babbel, costituito da brevi lezioni che hanno come focus conversazioni reali, oltre ad attività di apprendimento studiate appositamente per ampliare le conoscenze degli utenti nel più breve tempo possibile. Gioca un ruolo altrettanto importante la memorizzazione delle parole più complesse, all’interno di un metodo scientifico che ha come obiettivo quello di portare gli studenti ad iniziare il lessico in modo naturale.

L’offerta di Babbel

Il piano annuale di Babbel è disponibile al prezzo scontato di 5,99 euro al mese, per un importo complessivo di 71,88 euro in un anno anziché 143,88 euro. C’è poi lo sconto del 50% sul piano a vita (Lifetime), in promo a 299,99 euro invece di 599,99 euro: a differenza del piano di 12 mesi, l’adesione a quest’ultimo piano richiede un unico pagamento.