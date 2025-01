Imparare una nuova lingua nel 2025 è più semplice e costa meno

Il 2025 è l’anno giusto per imparare una nuova lingua, finalmente. Dopo aver rinviato troppe volte nei mesi passati, oggi è possibile approfittare dell’offerta per il nuovo anno di Mondly, app di apprendimento pluripremiata, che vanta oltre 125 milioni di download. Fino al 12 gennaio (incluso) si potrà attivare il piano a vita a 89,99 euro: è richiesto un unico pagamento, con il piano che dà accesso alle lezioni di 41 lingue.

App dell’Anno e Migliore nuova app, questi i premi ottenuti rispettivamente da Facebook e Apple, a cui si sommano i 125 milioni di download in tutto il mondo. L’applicazione Mondly unisce lezioni in realtà aumentata, riconoscimento vocale ed esercizi incentrati sulla conversazione, permettendo ai suoi studenti di parlare una nuova lingua straniera come un madrelingua.

L’offerta attualmente in corso sul piano a vita, con sconto del 96%, è disponibile su questa pagina del sito Mondly.

Imparare una nuova lingua con Mondly

Uno dei segreti del successo internazionale di Mondly è il focus di studio sulle frasi di uso comune, non più sulle singole parole come invece avviene ancora oggi nelle scuole e nei corsi di lingua tradizionali. Un cambio di paradigma epocale, che garantisce una memorizzazione istantanea delle parole più usate, permettendo a ciascun studente di formare frasi e prendere parte a conversazioni reali nel giro di pochi minuti.

A questo si aggiungono da una parte la collaborazione con madrelingua professionisti e dall’altra corsi esclusivi in realtà aumentata, sfruttando un chatbot dotato di riconoscimento vocale. Mondly sfrutta poi un sistema di ripetizione unico, che aiuta i suoi allievi a memorizzare una o più lingue nel più breve tempo possibile.

Il piano a vita di Mondly è in offerta a 89,99 euro invece di 1.999,99 euro, per effetto del 96% di sconto. La promozione terminerà tra 3 giorni.