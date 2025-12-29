In partenza per Capodanno? Non cercare WiFi in aeroporto, attiva l'eSIM di Saily

Con Saily avrai una connessione dati sicura in ogni parte del mondo, con costi chiari e senza il salasso del roaming.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 29 dic 2025
Se stai pianificando un Capodanno all’estero o comunque un viaggio con l’inizio del nuovo anno, Saily è l’app giusta da portare con te. Grazie a questa piattaforma ti basterà scaricare l’app, installare l’eSIM, configurare un piano dati e avere internet ovunque ti trovi e senza i costi del roaming.

Con Saily eviti quindi completamente i costi del roaming, che spesso raggiungono cifre altissime, e puoi scegliere tra piani locali, regionali o globali disponibili in oltre 200 destinazioni in tutto il mondo. L’installazione è semplice: scegli il piano dati direttamente nell’app, scarichi e installi l’eSIM e ti godi la connessione non appena arrivi nel paese scelto.

La connessione è infatti istantanea: arrivi a destinazione e il piano dati si attiva da solo, senza cercare negozi, scansionare codici o altre configurazioni complicate perché avrai già fatto tutto a casa prima di partire. Un altro grande vantaggio è poi la flessibilità della eSIM unica: questo significa che non devi installare una nuova eSIM per ogni paese, ma ti basterà aggiungere nuove destinazioni direttamente dall’app con profilo che si aggiorna in pochi secondi.

Infine, per evitare sorprese, Saily ti avvisa quando hai consumato più dell’80% dei dati, così puoi decidere se ricaricare o cambiare piano prima di restare senza connessione. Facile da usare e conveniente: indispensabile per i viaggi all’estero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

