In vacanza con Viabuy, ecco perché conviene

Preparare le valigie, scegliere la destinazione e sognare di immergersi in nuove esperienze: la vacanza è finalmente alle porte! Ma prima di partire, c’è un aspetto fondamentale da non sottovalutare: la gestione delle spese. Tra contanti, carte di credito e assegni, spesso ci si ritrova a destreggiarsi tra diverse opzioni, rischiando di perdere il controllo del budget o di incorrere in commissioni elevate. Per questo motivo, Viabuy si propone come la soluzione ideale per godersi una vacanza senza pensieri.

Viabuy, infatti, offre una serie di vantaggi che la rendono la carta prepagata perfetta per i viaggiatori. Innanzitutto, Viabuy garantisce sicurezza e tranquillità. La carta è dotata di un chip EMV e di un sistema di verifica 3D Secure, che la proteggono da frodi e accessi non autorizzati. Inoltre, è possibile attivare e disattivare la carta in qualsiasi momento dall’app dedicata, così da prevenire eventuali smarrimenti o furti.

Viabuy: pratica e flessibile

Un altro punto di forza di Viabuy è la sua praticità. La carta può essere utilizzata per effettuare pagamenti in tutto il mondo, sia nei negozi fisici che online. Inoltre, è possibile prelevare contanti da qualsiasi ATM, con la massima flessibilità e senza dover portare con sé grosse somme di denaro.

Ma il vero asso nella manica di Viabuy è il risparmio. La carta non prevede canone annuale né commissioni di base, e offre tassi di cambio vantaggiosi per pagamenti e prelievi in valuta straniera. Inoltre, è possibile attivare un programma cashback che permette di ricevere rimborsi su acquisti selezionati, massimizzando il risparmio durante la vacanza.

La carta può essere richiesta online in pochi minuti, senza bisogno di un conto bancario, e l’app dedicata permette di gestire il proprio saldo, monitorare le spese e ricaricare la carta in modo intuitivo e veloce. Sicurezza, praticità, risparmio e semplicità d’uso: questi sono solo alcuni dei motivi per cui scegliere Viabuy come carta prepagata per i tuoi viaggi. Preparati a vivere la tua vacanza al massimo, senza pensieri e con il massimo del risparmio!