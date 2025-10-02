Incidente per due droni Amazon Prime Air in Arizona

Una mattina che sembrava ordinaria nei cieli di Tolleson, località dell’Arizona, si è trasformata in un banco di prova per la sicurezza e l’innovazione tecnologica.

Il 1° ottobre 2025, intorno alle 10:00 locali, due droni Amazon impegnati in una missione di consegna coordinata verso nord-est hanno improvvisamente impattato contro una gru. L’incidente è avvenuto nei pressi dell’incrocio tra 97th Avenue e Roosevelt Street, a poca distanza da un Amazon fulfillment center, generando domande sulla reale efficacia delle attuali misure di sicurezza in ambienti urbani sempre più affollati di ostacoli temporanei.

Le conseguenze dell’impatto sono state contenute: i velivoli sono precipitati in zone di parcheggio adiacenti senza causare feriti o danni. Tuttavia, l’episodio ha subito attirato l’attenzione delle autorità locali e nazionali. Gli agenti della Polizia e i vigili del fuoco di Tolleson e Avondale sono intervenuti prontamente, mentre la FAA (Federal Aviation Administration) ha assunto la guida delle indagini per chiarire le cause e le responsabilità di quanto accaduto.

Droni Amazon contro gru: cosa è successo?

Secondo il sergente Erik Mendez della Polizia di Tolleson, “È fondamentale garantire che lo spazio aereo urbano rimanga sicuro mentre integriamo nuove tecnologie di consegna”. Le sue parole riflettono la crescente preoccupazione della comunità e delle istituzioni rispetto alla rapida diffusione dei servizi di consegna tramite droni in contesti cittadini, dove la presenza di cantieri e infrastrutture mobili rappresenta una sfida costante.

La risposta di Amazon non si è fatta attendere. Terrence Clark, portavoce del colosso dell’e-commerce, ha confermato l’accaduto e sottolineato la piena collaborazione dell’azienda con le autorità: “Siamo a conoscenza dell’incidente a Tolleson e stiamo offrendo piena collaborazione alle autorità per chiarire quanto accaduto”. In via precauzionale, Amazon ha deciso di sospendere temporaneamente il servizio di Amazon Prime Air nell’area interessata.

Non si tratta del primo episodio che mette in discussione la solidità del programma Prime Air nella zona. Già a maggio di quest’anno, un altro drone aveva effettuato un atterraggio non pianificato in un complesso residenziale di Tolleson, anche in quel caso senza conseguenze per le persone. Tali eventi stanno spingendo gli esperti a interrogarsi sulla reale affidabilità dei sistemi anti-collisione e sulla capacità delle procedure attuali di rilevare ostacoli temporanei, come le gru dei cantieri.