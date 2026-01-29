Incogni elimina i tuoi dati dal web: privacy protetta con sconto del 50%

Tra le scocciature quotidiane più diffuse ci sono senza dubbio le chiamate dei call center, così come i messaggi truffaldini. C’è un modo per ridurli alla radice: eliminando le informazioni personali presenti oline. Per fare questo non c’è niente di meglio di Incogni.

Questo strumento rimuove i dati personali archiviati dai data broker e dai siti, responsabili della loro raccolta e poi vendita. In questo modo è possibile limitare anche truffe, furti di identità e altre minacce digitali.

Attivando il piano annuale in questo momento si può ottenere uno sconto fino al 55% utilizzando il codice IDTAW26 in fase di acquisto. Detto questo, ecco come funziona Incogni.

Come funziona Incogni e quali vantaggi offre

Incogni opera inviando automaticamente richieste di cancellazione ai servizi e alle aziende che conservano e distribuiscono dati personali online, bloccandone la diffusione senza che l’utente debba intervenire manualmente. Diminuendo la presenza dei propri dati nei circuiti più esposti, si abbassa il rischio di ricevere spam, tentativi di phishing e chiamate fraudolente.

Con il piano Unlimited, inoltre, è possibile segnalare direttamente siti specifici dai quali si desidera far rimuovere le informazioni personali, lasciando poi al team del servizio la gestione completa delle pratiche.

Sono disponibili diversi abbonamenti: il piano Standard di Incogni, da 5,39 euro al mese, interviene sui principali data broker; il piano Unlimited già menzionato, da 10,79 euro al mese, che consente la rimozione dei dati anche da siti segnalati dall’utente. Chi desidera estendere la protezione ai propri familiari può scegliere le versioni Family e Family Unlimited, rispettivamente da 11,69 e 17,99 euro al mese.

Ogni formula include monitoraggio e rimozione automatica dei dati, report periodici sullo stato delle richieste e assistenza clienti disponibile in qualsiasi momento tramite chat. Inoltre, è prevista una garanzia di rimborso valida 30 giorni, per provare il servizio senza rischi.

Per sfruttare la promo di Incogni basta andare sulla pagina ufficiale dell’offerta.