ING, canone zero per 1 anno con Conto Arancio Modulo Zero Vincoli

Stai cercando un conto corrente senza canone annuo e con tante funzionalità interessanti? Allora ING Conto Arancio Modulo Zero Vincoli è la soluzione perfetta per te.

Vantaggi imperdibili, dal canone zero per 1 anno ai prelievi gratuiti, passando per gestione online e app, carta di debito mastercard e bonifici SEPA gratuiti che ti aspettano. Nel prossimo paragrafo vedremo i vantaggi nel dettaglio.

7 Vantaggi di Conto Arancio con Modulo Zero Vincoli

Canone zero per 1 anno: attivando il modulo, potrai godere di un anno senza canone. E dopo? Se accrediti lo stipendio o la pensione di almeno 1.000€ al mese, il canone rimane zero per sempre! In caso contrario, pagherai solo 2€ al mese. Prelievi gratuiti: preleva sempre gratis in Italia e in Europa con la carta di debito Mastercard. Bonifici SEPA gratuiti: esegui bonifici SEPA online e tramite app, senza commissioni, fino a 50.000€ al mese. Un modulo di assegni all’anno gratuito: hai ancora bisogno degli assegni? Con ING ne hai uno gratuito all’anno. Carta di debito Mastercard: oltre ai prelievi gratuiti, con la carta di debito Mastercard puoi effettuare pagamenti in tutto il mondo e attivare i servizi di shopping online e 3D Secure. Gestione online e app: gestisci il tuo conto in modo semplice e intuitivo da PC, tablet o smartphone, con l’app ING. Servizio clienti sempre attivo: in caso di bisogno, hai a disposizione un servizio clienti sempre pronto ad aiutarti, 7 giorni su 7.

Oltre ai vantaggi di Conto Arancio, con Modulo Zero Vincoli avrai anche zero spese per l’invio di estratti conto cartacei: consulta il tuo estratto conto online o scaricalo gratuitamente in PDF, insieme alla possibilità di attivare il servizio di conto deposito vincolato Arancio Zero Vincoli: Deposita le tue somme e ottieni un rendimento sicuro e vantaggioso.