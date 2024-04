ING offre il 5% di interesse sul conto deposito: ecco come

Se hai risparmi da parte e vorresti investirli, ING propone una soluzione molto conveniente: Conto Arancio con il 5% di interesse annuo lordo per i primi 12 mesi. L’importo massimo che puoi depositare è di 100.000 euro. Ma come attivare questo conto? Continua a leggere per scoprirlo.

Come ottenere il 5% di interesse su Conto Arancio

Per attivare l’offerta su Conto Arancio e godere di questo tasso promozionale, è necessario seguire pochi semplici passaggi:

Apri il Conto Corrente Arancio: Se non sei già cliente ING, puoi aprire il conto corrente online in pochi minuti. L’operazione è gratuita e richiede solo pochi documenti. Attiva Conto Arancio: una volta aperto Conto Corrente Arancio, potrai attivare Conto Deposito Arancio direttamente dall’area online o tramite l’app ING. Deposita le somme: deposita sul tuo conto deposito l’importo che desideri far fruttare al 5% annuo lordo. Ricorda che il massimale per beneficiare del tasso promozionale è di 100.000€.

Non dovrei pagare costi di apertura. Inoltre, sia la gestione che l’eventuale chiusura del conto sono completamente gratuite. Inoltre, puoi depositare e prelevare le somme depositate sul tuo Conto Arancio in qualsiasi momento, senza pagare penali.

Conto Arancio di ING rappresenta un’ottima opportunità per coloro che desiderano massimizzare i rendimenti sui propri risparmi. Il tasso del 5% di interesse annuo lordo, unito alla flessibilità e alla sicurezza del conto, lo rende una scelta vantaggiosa per ogni esigenza.

Se non sei pratico con la tecnologia, puoi recarti in filiale per aprire il conto. L’importante è non perdere questa occasione, perché un tasso così elevato difficilmente altre banche lo offrono.