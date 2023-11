ING ti offre il Conto Corrente Arancio: 12 mesi di canone ZERO per risparmiare

Se cerchi una soluzione pratica per liberarti dalle spese del tuo conto corrente, ING ha quella perfetta per te. Il Modulo Zero Vincoli del Conto Corrente Arancio ti permette di usufruire di un canone gratuito per i primi 12 mesi, dandoti la possibilità di effettuare prelievi e bonifici SEPA senza sostenere costi aggiuntivi.

Aprire il conto corrente rappresenta un’esperienza senza problemi che può essere completata online, con in più la comodità di utilizzare il sistema di autenticazione SPID.

Modulo Zero Vincoli, il modulo che azzera le spese del Conto Corrente Arancio

Cosa accade dopo l’attivazione del Modulo Zero Vincoli del Conto Corrente Arancio? Ad attivazione avvenuta, questo modulo garantisce all’utente un abbonamento gratuito di un anno.

Se si sceglie di accreditare lo stipendio o la pensione oppure depositando ogni mese minimo 1.000 euro, il canone rimarrà pari a zero anche dopo la fine del periodo promozionale.

In alternativa, dopo i primi 12 mesi, il canone mensile sarà di soli 2 euro, garantendo una soluzione comunque economicamente vantaggiosa.

Una delle caratteristiche più vantaggiose del Conto Corrente Arancio ING è l’abbondanza di vantaggi che offre. Tra queste c’è la possibilità di prelevare denaro con la tua carta di debito senza pagare commissioni, sia che tu sia in Italia che in qualsiasi parte d’Europa.

Oltre a ciò, non sono previste spese supplementari associate all’accesso ai tuoi fondi da qualsiasi luogo. Inoltre, i bonifici SEPA effettuabili online o tramite il Servizio Clienti, così come i MAV, RAV, F24 e le ricariche telefoniche, sono completamente gratuiti.

La procedura di apertura del conto è semplice, priva di ogni passaggio burocratico superfluo e resa possibile dalla firma digitale.

Per aprire Conto Corrente Arancio è sufficiente seguire alcuni semplici passaggi. Inizia cliccando sul pulsante “Apri Conto Corrente Arancio“, per poi procedere selezionando il Modulo Zero Vincoli e le eventuali carte di pagamento preferite (se lo desideri).

Successivamente, attiva il conto depositando denaro tramite bonifico bancario e inizia a utilizzarlo immediatamente.

All’apertura del conto avrai la possibilità di autenticare subito la tua identità tramite il servizio SPID, eliminando la necessità di eventuali tempi di attesa o la necessità di contattare un rappresentante del servizio clienti.

Approfitta della possibilità di aprire questo conto vantaggioso e senza spese. Clicca sul link qui sotto e inizia!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.