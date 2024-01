Inglese per bambini: risparmia il 15% con Novakid e impara giocando

L’inglese per bambini non è mai stato così divertente, grazie a Novakid. La scuola di lingue online in questi giorni propone anche uno sconto del 15% sul primo acquisto grazie al codice ILSOFT15. La piattaforma consente di imparare dove e quando si desidera, grazie a corsi che si svolgono a distanza e tenuti da insegnanti certificati, madrelingua, esperti nell’insegnamento ai più giovani.

Novakid permette di iniziare con una lezione di prova gratuita: in questo modo i genitori possono subito valutare il livello di entusiasmo e coinvolgimento dei bambini. Noi consigliamo di approfittare subito dello sconto del 15% ed accedere ad uno dei corsi. Puoi scegliere fra il corso da 3 mesi, il corso da 6 mesi e il corso di un anno.

Inglese per bambini: l’innovativo metodo Novakid

Novakid ha un metodo innovativo e coinvolgente ed è adatto a tutti i bambini dai 4 ai 12 anni, indipendentemente dal loro livello di partenza. Il programma di studi è strutturato in modo graduale e personalizzato, in modo da garantire un apprendimento efficace e divertente.

Ecco i 4 vantaggi principali del metodo Novakid:

immersione linguistica : i corsi si svolgono interamente in inglese, in modo da abituare i bambini a comunicare nella lingua straniera senza l’ausilio della propria madrelingua

: i corsi si svolgono interamente in inglese, in modo da abituare i bambini a comunicare nella lingua straniera senza l’ausilio della propria madrelingua apprendimento attraverso il gioco : le lezioni sono coinvolgenti e divertenti, grazie all’utilizzo di giochi, attività interattive e strumenti multimediali

: le lezioni sono coinvolgenti e divertenti, grazie all’utilizzo di giochi, attività interattive e strumenti multimediali attenzione all’individualità : l’inglese per bambini di Novakid è basato su un insegnamento personalizzato, a seconda delle esigenze e al livello di partenza di ogni alunno

: l’inglese per bambini di Novakid è basato su un insegnamento personalizzato, a seconda delle esigenze e al livello di partenza di ogni alunno programma di sconti: oltre allo sconto ottenibile, lo ricordiamo, attraverso il codice ILSOFT15, Novakid propone anche un ulteriore sconto del 10% se hai 2 figli che seguono i corsi

Novakid consiglia di seguire 3 lezioni alla settimana. Così facendo si possono ottenere i migliori risultati senza sovraccaricare i bambini e senza far passare troppo tempo tra una lezione e l’altra. Non ti resta che accedere all’offerta. Approfittane subito e regala al tuo bambino o alla tua bambina una competenza che sarà preziosissima per il suo futuro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.