Innovazione, semplicità e canone zero: scegli conto Fineco

Fineco offre un mondo di servizi innovativi e smart all’interno di un conto semplice e comodo da usufruire. Oggi, inoltre, puoi ottenere anche il vantaggio del canone zero, ma solo se apri conto Fineco entro il 12 Aprile 2024. Affrettati dunque e approfitta subito dei grandi benefici proposti dalla banca numero 1 per soddisfazioni clienti (ben il 94%).

Con Fineco, banca ampiamente riconosciuta su mercato e forte di una solida storia che dura dal 1999, hai i servizi di banking, investimenti, trading e una consulenza personalizzata: il tutto da poter usufruire dove e quando vuoi grazie all’app dedicata. Nei prossimi paragrafi scopriremo perché conto Fineco è sinonimo di estrema semplicità e comodità.

Scopri la comodità di conto Fineco

Conto Fineco è pensato per donarti tutta la comodità di cui hai bisogno. Andiamo a vedere nel dettaglio tutti i vantaggi che offre questo prodotto:

Prelievi agli ATM UniCredit senza carta, basta il QR Code nel tuo smartphone

Bonifici in Italia, verso 250 paesi e in 20 valute diverse gratuiti e illimitati

Puoi pagare online MAV, RAV, bollo auto, utenze, bollettini, tasse e imposte

Viaggi spesso in autostrada? Richiedi il Telepass. Basta chiedere a Fineco, si occuperà di tutta la procedura e lo collegherà al tuo conto o carta

Ricarica il tuo cellulare a zero commissioni, anche in automatico

Problemi? Dubbi? Affidati all’assistenza Fineco. Disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, anche via sms

Non finisce qui, perché Fineco demolisce una delle paure dei possessori di una carta: la perdita del PIN. Niente panico, perché se dimentichi il codice puoi richiederlo via app e ottenerlo con sms. Sempre via app, inoltre, puoi bloccare la tua carta anche in autonomia in caso di furto o smarrimento.

Infine, scopri MoneyMap, il servizio che categorizza in automatico entrate e uscite e ti aiuta a risparmiare con un budget personalizzato. Scegli tu quanto spendere: verrai avvisato con degli alert al raggiungimento delle soglie impostate.

Ti ricordiamo che se accedi a conto Fineco entro il 12 aprile prossimo potrai ottenere il canone zero per 12 mesi. Approfittane subito.

