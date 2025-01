Instagram: con app editing video cerca di conquistare utenti TikTok

A quanto pare, Instagram si sta muovendo per conquistare i tiktoker che stanno abbandonando la piattaforma a forte rischio chiusura negli Stati Uniti.

Qualche ora fa, il CEO Adam Mosseri ha annunciato lo sviluppo di una nuova app per l’editing video. Questa, chiamata semplicemente Edits, aiuterà gli utenti in fase di brainstorming e modifica dei filmati.

Secondo Mosseri, Edits sarà ben più di una semplice app per montare video. Oltre agli strumenti standard per svolgere questa mansione, l’app dovrebbe offrire un sistema di riprese di qualità superiore rispetto a quello offerto di default da Instagram.

Inoltre, Edits dovrebbe permettere la condivisione di bozze con altri utenti e monitorare le prestazioni dei Reels. Per Mosseri, questo strumento permetterà di agire sui filmati con ampia possibilità di modifica degli stessi senza dover ricorrere a più complicate app desktop, spesso riservate ai professionisti del settore.

Il rilascio di Edits è previsto per il 13 marzo su App Store e, nel giro di breve tempo, dovrebbe poi essere disponibile anche una versione per Android.

La nuova app editing video sembra ideata per portare i tiktoker su Instagram

A un primo sguardo di Edits, gli esperti del sito CNET.com hanno notato come potrebbe essere molto simile a CapCut. Quest’ultima è un’app alquanto popolare su TikTok, creata dalla stessa società che gestisce la piattaforma, ovvero ByteDance.

Il lancio di Edits, potrebbe dunque essere un modo per strizzare l’occhio dai tiktokers, un tentativo di catturare la loro attenzione per indirizzarli verso Instagram. Al di là del lancio della nuova app per l’editing video, Instagram ha già dimostrato un certo interesse per quanto riguarda il bacino d’utenza del concorrente. Un nuovo feed presentato solo pochi giorni fa, conferma le intenzioni del social network di Meta di ottenere un vantaggio dai titokers in fuga.

Il tutto dopo che il CEO Mark Zuckerberg ha annunciato come il sistema basato sui fact-checker, considerato come troppo politicizzato, verrà sostituito dalla Community Notes, con un processo di cambiamento già iniziato su Threads.