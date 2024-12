Instagram lancia il Collage 2024: condividi i momenti migliori dell'anno

Instagram lancia ufficialmente la funzionalità Collage 2024 per ripercorrere i migliori momenti dell’anno. Nelle Storie gli utenti potranno condividere un collage di foto grazie ad un modello prestabilito, senza dover selezionare le immagini una ad una.

Instagram lancia Collage 2024: ripercorri il tuo anno con i momenti più belli

Tra le tante funzionalità di cui Instagram dispone, ora ce n’è anche un’altra che rappresenterà il mezzo più indicato per condividere con i propri follower i migliori momenti del 2024.

La funzione Collage, integrata direttamente nella sezione delle Storie, consentirà di evitare la solita trafila per creare un collage di foto. Come gli utenti ben sanno infatti è necessario selezionare le immagini una per una e inserirle all’interno della stessa Storia su Instagram. Ora tutti diventa più semplice e rapido, con la funzione che sarà disponibile fino alla prima settimana di gennaio. Per utilizzarla, è sufficiente:

Avviare la creazione di una Storia su Instagram; Selezionare l’opzione Collage 2024; Scegliere le foto da inserire per comporre il collage.

In pochi passaggi, sarà possibile creare e condividere un’immagine che racchiude i momenti più speciali dell’anno appena trascorso.

Altre novità in arrivo per le festività su Instagram

Il Collage 2024 non è l’unica sorpresa pensata da Instagram per concludere l’anno. La piattaforma sta preparando una serie di strumenti ed effetti dedicati alle festività:

Effetti di testo Capodanno : nuove opzioni per personalizzare i messaggi e dare un tocco festivo alle Storie;

: nuove opzioni per personalizzare i messaggi e dare un tocco festivo alle Storie; Countdown : timer grafici per accompagnare il conto alla rovescia verso il nuovo anno;

: timer grafici per accompagnare il conto alla rovescia verso il nuovo anno; Temi chat festivi : nuovi sfondi e decorazioni per i Direct ispirati al clima natalizio e di Capodanno;

: nuovi sfondi e decorazioni per i ispirati al clima natalizio e di Capodanno; Effetti speciali per messaggi e note: animazioni uniche che si attivano inviando determinate parole o emoji nei messaggi diretti.

Queste novità rendono Instagram ancora più adatto a celebrare le festività, permettendo agli utenti di condividere in modo creativo e coinvolgente i propri ricordi e auguri per il nuovo anno.