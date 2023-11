Instagram ora consente di mostrare Reel e post solo agli amici più stretti

Gli ultimi anni sono stati emblematici per il rinnovamento di Instagram, con tante possibilità che sono state inserite per migliorare l’esperienza degli utenti. La famosa app social del panorama Meta riesce oggi ad essere leader incontrastata proprio grazie alle sue molteplici possibilità.

L’opportunità di condividere Storie solo ed esclusivamente con gli amici più stretti ha rappresentato uno dei più grandi grandi vantaggi. Ora Instagram ha scelto di migliorare il tutto, lanciando una nuova possibilità che di certo farà piacere a tutti.

Secondo quanto riportato dagli aggiornamenti rilasciati tra ieri ed oggi, l’applicazione consentirà a tutti di limitare post e Reel ad una cerchia più ristretta di persone.

Instagram, anche post e Reel possono essere limitati all’elenco degli amici più stretti

Sembra che la funzione “Amici più stretti” abbia appena esteso i suoi confini all’interno di Instagram. Oltre ad essere destinata alle Storie, ora riguarderà anche post e Reel. Gli utenti potranno quindi condividere contenuti più intimi con un pubblico più ristretto e più fidato, aumentando il senso di privacy e connessione tra le persone.

Utilizzare questa funzionalità sarà davvero molto semplice, visto che basterà seguire alcuni passi. Innanzitutto si dovrà scegliere la voce “Pubblico” in fase di creazione del post o del Reel. Verrà fuori tra le scelte anche la voce “Amici più stretti”, consentendo all’utente di pubblicare quel determinato contenuto solo all’interno del suo elenco ristretto.

Esatto, potrete pubblicare un post come sempre ma facendo sì che solo alcune persone lo vedano, escludendone delle altre. Per creare un elenco di amici più stretti, bisognerà premere sulla propria immagine del profilo in basso a destra, per poi premere in alto a destra scegliendo la voce “Amici più stretti”.

Ogni volta che poi modificherete la lista potrete stare tranquilli, non verrà inviata alcuna notifica a chi verrà aggiunto nel gruppo o verrà escluso.