Instagram si prepara per Halloween con tante nuove funzioni esclusive

In attesa di Halloween, Instagram ha lanciato una nuova raccolta di funzionalità interattive e di strumenti creativi progettati appositamente per coinvolgere gli utenti. Il clima spettrale che si respirerà tra i DM, le storie e i post sarà esclusivo, qualcosa di mai visto fino ad ora. Queste funzionalità, disponibili fino al 3 novembre, offrono agli utenti un modo divertente e originale per vivere le giornate insieme agli amici ma con un clima inusuale, con interfacce diverse e forse con qualche pipistrello di troppo.

Sono presenti 5 nuovi modelli tra le storie, un font a tema Halloween e uno sfondo dedicato alle conversazioni in DM. Da non perdere sono anche le varie animazioni e gli effetti da usare con gli amici.

Instagram festeggia Halloween con i suoi utenti: ecco le nuove introduzioni

Tra i vari aggiornamenti e migliorie apportate nell’ultimo periodo, su Instagram sono arrivati dei divertentissimi effetti e delle animazioni basati su Halloween che possono essere scatenati all’interno dei messaggi privati o nelle Note. Basta digitare infatti alcune emoji specifiche o delle parole segrete come ad esempio “Happy Halloween” o “Dolcetto o Scherzetto“. È proprio in questo modo che partiranno degli effetti personalizzati a tema.

Ci sono anche 5 nuovi modelli “Tocca a te” tra le storie: tra i più interessanti c’è quello che consente di condividere il proprio travestimento con gli amici in qualsiasi momento. Sempre restando tra le storie, Instagram offre anche un nuovo font basato su Halloween, davvero perfetto per infondere in ogni contenuto quell’aria spettrale degna della celebre festa americana. Mancano ancora pochi giorni al culmine, ma tutti possono già divertirsi condividendo tra loro i vari momenti in ottica diversa, come mai era capitato prima d’ora durante questo periodo.

Nel caso in cui alcuni utenti non avessero ancora ricevuto queste funzionalità, basterà solo ed esclusivamente recarsi sul proprio store di riferimento ed effettuare un aggiornamento dell’app.