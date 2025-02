Instagram, troppi contenuti violenti nel feed: c'è preoccupazione

Negli ultimi giorni, sempre più utenti stanno segnalando un inquietante problema tra i Reel di Instagram: un’ondata di contenuti violenti e inappropriati ha invaso i feed, mostrando scene di sparatorie, accoltellamenti, risse e persino contenuti sessuali espliciti.

Le testimonianze si stanno moltiplicando sui social, con persone che descrivono la loro esperienza come scioccante e traumatizzante. In alcuni casi, bastano pochi scroll per imbattersi in video estremamente espliciti, anche per chi ha attivato le impostazioni per limitare i contenuti sensibili.

Cosa sta succedendo a Instagram e ai suoi Reel

Instagram è una piattaforma da oltre 2 miliardi di utenti attivi al mese, ormai quasi tutti assuefatti dal continuo scrollare tra i Reel ogni giorno. Si parla di milioni di ore in totale proprio trascorse a fare questo, ma a quanto pare ci sarebbero tante polemiche proprio per i contenuti che starebbero venendo fuori.

C’è chi ha ipotizzato che la moderazione dei contenuti di Instagram sia in sciopero, ma al momento non ci sono prove concrete a supporto di questa teoria. Più plausibile è l’ipotesi di un malfunzionamento nell’algoritmo o di un problema con il sistema di moderazione automatica.

Meta tace, gli utenti Instagram chiedono risposte

Nonostante l’enorme quantità di segnalazioni, Meta non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla vicenda.

L’azienda sta lavorando a una possibile app separata dedicata esclusivamente ai Reel, ma è improbabile che questo abbia un legame con l’improvviso aumento di video violenti. Nel frattempo, molti utenti si dicono sconvolti dalla loro esperienza sulla piattaforma:

“Sono entrato su Instagram oggi e ho visto solo gente che combatte, muore… perché? Spero che questa cosa non diventi la normalità.”

La mancanza di un intervento rapido da parte di Meta lascia molti interrogativi: si tratta di un semplice bug, di un errore dell’algoritmo o di un problema più serio? Quel che è certo è che gli utenti chiedono risposte, e in fretta.