Inter-Atalanta: probabili formazioni e dove vederla in streaming

Inter e Atalanta chiudono il lungo programma di recuperi della 21esima giornata di Serie A. Una grande sfida in chiave europa e scudetto perché con una vittoria i padroni di casa andrebbero a +12 sulla Juventus, chiudendo di fatto ogni residuo discorso relativo al campionato. Gli orobici invece, reduci dal pareggio ottenuto sempre a San Siro contro il Milan, cercano un successo di prestigio per risalire in quarta posizione.

La partita avrà inizio mercoledì 28 febbraio alle ore 20.45 e potrai vederla in streaming su DAZN.

Inter-Atalanta in streaming: le probabili formazioni

Inzaghi pensa ad un solido 3-5-2 con Sommer tra i pali, in difesa il ritorno di Pavard e Bastoni, mentre Darmian e Barella si uniscono a Asllani e Mkitharyan a centrocampo. In avanti, Arnautovic è favorito per affiancare Lautaro Martinez.

L’Atalanta di Gasperini dovrebbe presentarsi con un 3-4-1-2 con Carnesecchi in porta, mentre in difesa Hien è pronto a sostituire Scalvini, in dubbio per una botta alla spalla. Zappacosta torna titolare sulla fascia sinistra.

A centrocampo, De Roon, Ederson, Holm e Zappacosta sono pronti a supportare l’attacco, composto da Pasalic e Scamacca insieme al confermato Koopmeiners.

