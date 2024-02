Inter-Atletico Madrid: probabili formazioni e dove vederla in streaming

Con il discorso scudetto quasi archiviato, per l’Inter adesso arriva il momento di concentrarsi sul grande obiettivo: la Champions League. A San Siro arriva l‘Atletico Madrid del “cholo” Simeone per l’andata degli ottavi di finale.

Una partita che si presenta da sola e che potrai guardare in diretta streaming su NOW martedì 20 febbraio a partire dalle 21.

Inter-Atletico Madrid in streaming: le probabili formazioni

Nessuno sconto, ovviamente. Simone Inzaghi schiera il meglio a sua disposizione con la conferma della coppia d’attacco Thuram-Lautaro. In difesa, l’assenza di Acerbi sarà colmata da Stefan De Vrij, mentre il centrocampo vedrà la fantasia di Calhanoglu supportata da Barella e Mkhitaryan, con Darmian e Dimarco pronti a dare il loro contributo sulle fasce.

Gli ospiti guidati da Diego Simeone si presenteranno probabilmente con Alvaro Morata in panchina, per un rientro record. Attacco affidato comunque a Griezmann affiancato da Llorente o Depay, a seconda della scelta tattica. Se Depay dovesse giocare, Llorente scalerebbe nel centrocampo insieme a Koke e De Paul, altrimenti sarebbe Saul a completare il reparto centrale. In difesa, Hermoso sarà schierato sul centro sinistra, con Reinildo o Lino in lotta per il ruolo di esterno.

Calcio d’inizio martedì 20 febbraio alle ore 21. La diretta streaming è su NOW.

