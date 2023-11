Inter-Frosinone: probabili formazioni e dove vederla in streaming

Inter-Frosinone è il posticipo che chiude la dodicesima giornata di Serie A prima della sosta per le nazionali. I nerazzurri vogliono rispondere al successo della Juventus di ieri sera e presentarsi così al big match della prossima giornata ancora primi in classifica.

Per i ciociari l’opportunità di registrare un altro grande colpo in questo inizio di stagione di certo superiore alle attese.

La partita avrà inizio alle 20.45 e potrai vederla in diretta streaming su DAZN.

Inter-Frosinone in streaming: le probabili formazioni

Arnautovic potrebbe trovare spazio nel corso della partita, mentre Dumfries rientra dal 1° minuto sulla destra, lasciando riposare Darmian. De Vrij agirà come braccetto destro, affiancato da Acerbi e Bastoni davanti a Sommer.

Barella tornerà titolare e Asllani potrebbe avere un’occasione in regia al posto di Calhanoglu, completando il reparto con Mkhitaryan e Dimarco a sinistra. L’attacco vedrà la coppia Thuram-Lautaro, mentre Sanchez potrebbe partire dalla panchina, a meno di sorprese.

Cuni sarà il riferimento offensivo confermato per il Frosinone, posizionato come Ibra sulla sinistra. Dopo la vittoria contro l’Empoli, la squadra cerca di sfatare il tabù delle trasferte. Contro l’Inter, Di Francesco adotterà la consueta filosofia di gioco incentrata sul coraggio e sull’approccio offensivo.

In porta conferma per Stefano Turati, con Okoli-Monterisi al centro della difesa. Marchizza e Lirola agiranno sugli esterni, mentre Mazzitelli e Barrenechea saranno confermati in mediana.

Calcio d’inizio alle 20.45. Tutto in diretta streaming su DAZN.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.