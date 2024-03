Inter-Genoa: probabili formazioni e dove vederla in streaming

Una Inter sempre più inarrestabile attende il Genoa per il posticipo del lunedì della 27esima giornata di Serie A. I nerazzurri, con 12 lunghezze di vantaggio sulla Juventus, viaggiano sulle ali dell’entusiasmo e si preparano a festeggiare il ventesimo scudetto della loro storia. Ormai a questo punto manca solo la matematica.

Situazione tranquilla in un certo senso anche per il grifone, posizionato a metà classifica e ben lontano dalla zona retrocessione, anche se ovviamente non cerca distrazioni.

La partita avrà inizio alle ore 20.45 di lunedì 4 marzo e potrai vederla in streaming su DAZN.

Inter-Genoa in streaming: le probabili formazioni

Simone Inzaghi si prepara a schierare una formazione 3-5-2 con Sommer tra i pali, supportato da una difesa composta da Pavard, De Vrij e Carlos Augusto, quest’ultimo subentrando allo squalificato Bastoni.

Sulle fasce agiscono Dumfries e Dimarco, mentre a centrocampo si conferma Asllani affiancato da Barella e Mkhitaryan. In avanti, Lautaro Martinez è affiancato da Sanchez, che sembra avere la meglio su Arnautovic per una maglia da titolare. Thuram recupera e si accomoda in panchina.

Il Genoa, guidato da Gilardino, conferma l’undici schierato nelle ultime due partite con il 3-5-2. Martinez si colloca tra i pali, difeso da De Winter, Bani e Vasquez, quest’ultimo rientrante.

A centrocampo, Messias agisce come mezzala supportato da Sabelli e Martin sulle fasce. In avanti, confermati Gudmundsson e Retegui come coppia d’attacco.

