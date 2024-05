Shardlake, dove vedere tutti gli episodi della miniserie in streaming

Shardlake è una delle novità più interessanti del mondo delle serie TV di maggio 2024. Si tratta di una miniserie composta da quattro episodi, già tutti dispositivi per la visione (il rilascio è avvenuto in simultanea). La serie è basata sui romanzi gialli storici di Shardlake scritti da C. J. Sansom. Gli eventi narrati sono ambientati in Inghilterra, durante il 16° secolo. La miniserie segue le indagini del protagonista, l’avvocato Matthew Shardlake, che deve fare luce su un omicidio avvenuto in un monastero.

Per vedere in streaming Shardlake è sufficiente collegarsi a Disney+. La nuova miniserie, che include nel cast Arthur Hughes, Anthony Boyle e Sean Bean, è parte del catalogo della piattaforma di streaming di Disney.Chi ha un abbonamento, quindi, può iniziare subito la visione. Per chi, invece, non ha un abbonamento alla piattaforma c’è la possibilità di attivarne uno a partire da 5,99 euro al mese. Per accedere a Disney+ è sufficiente premere sul box qui di sotto.

Come vedere Shardlake in streaming su Disney+

Per vedere Shardlake su Disney+ è sufficiente attivare uno dei piani di abbonamento (senza vincoli) per accedere alla piattaforma. Le opzioni sono tre:

Standard con pubblicità al costo di 5,99 euro al mese (per questo piano non c’è l’abbonamento annuale)

al costo di 5,99 euro al mese (per questo piano non c’è l’abbonamento annuale) Standard senza pubblicità al costo di 8,99 euro al mese oppure 89,99 euro per un anno

al costo di 8,99 euro al mese oppure 89,99 euro per un anno Premium (con contenuti in 4K) al costo di 11,99 euro al mese oppure 119,99 euro per un anno

Per scegliere e attivare il piano desiderato basta premere sul box qui di sotto. Ricordiamo che i piani Standard consentono 2 accessi in contemporanea alla piattaforma mentre il piano Premium ne garantisce fino a 4. Di seguito i dettagli:

Ecco il trailer ufficiale di Shardlake, la nuova miniserie appena arrivata su Disney+.