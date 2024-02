Inter-Juventus: probabili formazioni e dove vederla in streaming

Il Derby d’Italia torna ad essere una grande sfida scudetto. Inter e Juventus scendono in campo per giocarsi una fetta di campionato: attualmente i nerazzurri sono avanti in classifica di un punto e con una partita in meno. Una vittoria, considerando anche il recupero, potrebbe permettere loro di mettere già qualche dita sullo scudetto.

La Juventus vuole ovviamente trovare un successo di prestigio e balzare in testa alla classifica per dare un segnale di volersela giocare fino alla fine.

Calcio d’inizio alle ore 20.45 e partita che potrai vedere in diretta streaming su DAZN.

Inter-Juventus in streaming: le probabili formazioni

Inzaghi vuole rilanciare Acerbi dal primo minuti, con Pavard e Bastoni a supporto nel terzetto difensivo. Ballottaggio tra Darmian e Dumfries sulla destra, con Dimarco che occuperà lo spazio sinistro.

A centrocampo, il duo Calhanoglu-Barella sarà affiancato da Mkhitaryan, mentre in attacco Thuram farà coppia inevitabilmente con Lautaro Martinez.

In casa bianconera ritorna Chiesa, che potrebbe far coppia con Vlahovic superando Yildiz nel ballottaggio. Cambiasso e Kostic presiederanno le fasce, con Rabiot in mediana insieme a Locatelli e McKennie.

In difesa, Danilo sarà affiancato da Gatti e Bremer, mentre Szczesny difenderà la porta.

