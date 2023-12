Inter-Lecce: probabili formazioni e dove vederla in streaming

Impegno sulla carta agevole per l’Inter di Simone Inzaghi, ma la sconfitta a sorpresa in Coppa Italia potrebbe aver minato qualche certezza. L’obiettivo è ripartire subito soprattutto per mantenere a distanza la Juventus con 4 punti di vantaggio. Il Lecce però non vuole fare da vittima sacrificale e punta al successo di prestigio sotto Natale.

La partita avrà inizio alle ore 18 e potrai vederla in diretta streaming su DAZN.

Inter-Lecce in streaming: le probabili formazioni

Situazione altalenante nell’infermeria nerazzurra: alcuni rientri importanti, ma anche una significativa assenza. De Vrij e Sanchez sono pronti a tornare in campo, dando sollievo al tecnico interista, ma Lautaro Martinez salterà non solo l’incontro con il Lecce, ma anche la successiva partita contro il Genoa. In attacco, quindi, toccherà ad Arnautovic affiancare Thuram.

Il rientro di Sommer tra i pali è una buona notizia, mentre in difesa Bisseck potrebbe ottenere una conferma dopo le sue buone prestazioni contro il Bologna. Pavard è pronto per il rientro da titolare, rendendo la concorrenza accesa. Acerbi e Bastoni completeranno la retroguardia, mentre Darmian si confermerà sulla destra, vista l’indisponibilità di Dumfries. A sinistra, con Dimarco fuori per infortunio, Carlos Augusto prenderà il suo posto.

Tra gli ospiti da registrare i rientri attesi di Sansone e Krstovic, entrambi desiderosi di convincere D’Aversa e ottenere una chance dopo la vittoria che mancava dal mese di settembre. Non ci saranno stravolgimenti, ma qualche dubbio è ancora da sciogliere, in particolare per il ballottaggio Gallo-Dorgu e la composizione dell’attacco, dove Strefezza, Piccoli e Banda potrebbero essere riconfermati.

