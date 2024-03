Inter-Napoli: le probabili formazioni e dove vederla in streaming

Inter e Napoli, le due grandi deluse dalla Champions League con una doppia eliminazione per mano di Atletico Madrid e Barcellona, si affrontano nel posticipo domenicale per chiudere la 29esima giornata di Serie A.

Due squadre in cerca di riscatto: i nerazzurri, con lo scudetto tra le mani, con un successo avvicinerebbero ancora di più la seconda stella. I partenopei, pronti a scucirsi lo scudetto sul petto proprio in favore dei padroni di casa, cercano di salvare la stagione con un risultato di prestigio e una rincorsa all’Europa che conta al momento complicata.

La partita avrà inizio alle ore 20.45 e potrai vederla in diretta streaming su DAZN.

Inter-Napoli in streaming: le probabili formazioni

3-5-2 confermato per Simone Inzaghi che schiera Sommer tra i pali e una linea difensiva composta da Bisseck, Acerbi e Bastoni. Darmian e Dimarco sulle fasce daranno supporto in entrambe le fasi di gioco, mentre in mezzo al campo troviamo Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan.

Confermatissima la coppia d’attacco formata da Thuram e Lautaro Martinez.

4-3-3 per il Napoli di Calzona: Meret in porta, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Olivera (preferito a Mario Rui) in difesa.

A centrocampo, Anguissa (non al meglio, ma confermato), Lobotka e Traoré. In attacco invece tiene banco la questione Osimhen: il nigeriano ha recuperato dal piccolo affaticamento muscolare di questi giorni ed è stato convocato. Dal primo minuto dovrebbe comunque partire Raspadori, supportato da Politano e Kvaratskhelia.

Calcio d’inizio alle ore 20.45. Non perderti la diretta streaming su DAZN.