Inter-Real Sociedad: probabili formazioni e dove vederla in streaming

Inter e Real Sociedad sono già qualificate per gli ottavi di finale di Champions League, ma si giocano questa sera il primo posto nel girone D che potrebbe voler dir molto in termini di sorteggio. I nerazzurri hanno un solo risultato possibile: la vittoria. Agli spagnoli basta infatti un pareggio per via della miglior differenza reti.

La partita avrà inizio alle ore 21 e potrai vederla in diretta streaming con il pass sport di NOW TV adesso in offerta a 5,99 euro.

Inter-Real Sociedad in streaming: le probabili formazioni

L’Inter si presenta alla sfida con una serie di novità tattiche studiate da Inzaghi, che apporta quattro modifiche rispetto alla formazione schierata contro l’Udinese.

Ancora indisponibili Pavard, Dumfries e De Vrij, che torneranno in campo nella successiva sfida contro la Lazio. In attacco, potrebbe esserci il riposo di uno tra Lautaro e Thuram, con l’argentino che sembra il principale candidato a un turno di riposo, lasciando spazio a Sanchez dall’inizio.

A centrocampo, Frattesi avrà la sua chance affiancato da Calhanoglu e Mkhitaryan. Sulla catena di destra, Cuadrado, Darmian e Bisseck sono in competizione per due posti, mentre sulla sinistra, Carlos Augusto e Dimarco si candidano per le rispettive posizioni. Sommer presidierà la porta, con Acerbi a supporto in difesa.

Per quanto riguarda la Real Sociedad, Alguacil deve fare i conti con le importanti assenze di Brais Mendez e Barrenetxea, due elementi chiave che sono stati protagonisti nella gara di andata contro l’Inter.

Il tecnico basco recupera Oyarzabal, destinato a svolgere il ruolo di riferimento offensivo, come già avvenuto all’Anoeta. Kubo è sicuro del suo posto, mentre la scelta tra Zakharyan e Sadiq rimane aperta per completare l’attacco. A centrocampo, Turrientes si affiancherà a Merino e Zubimendi, mentre la difesa sarà composta da Traoré e Aihne terzini, con Le Normand e Zubeldia centrali davanti a Remiro nella porta.

La sfida si prospetta avvincente, considerando le strategie adottate dai due allenatori in risposta alle assenze e alle esigenze tattiche. Calcio d’inizio alle 21 in diretta streaming con il pass sport di NOW TV.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.