Inter-Salernitana: probabili formazioni e dove vederla in streaming

Inter-Salernitana è l’anticipo del venerdì sera per la 25esima giornata di Serie A. Impegno sulla carta agevole per i nerazzurri che cercano un’altra vittoria per blindare ulteriormente il discorso scudetto. Per i granata invece, alla prima con il nuovo allenatore Liverani, la necessità di trovare il colpaccio per non compromettere una stagione che al momento reciterebbe Serie B.

La partita si giocherà venerdì alle ore 21 e potrai vederla in diretta streaming su DAZN.

Inter-Salernitana in streaming: le probabili formazioni

I padroni di casa pensano alla Champions League e molto probabilmente si opterà per un ampio turnover: tra le novità più significative, sembra che Bisseck e de Vrij potrebbero entrare in campo sin dal primo minuto. Dumfries e Carlos Augusto dovrebbero presidiare invece le fasce.

Rotazione anche in attacco con Arnautovic destinato a sostituire uno tra Lautaro e Thuram.

La Salernitana tenterà il tutto per tutto: il nuovo arrivo Manolas potrebbe entrare subito in campo, affiancando Boateng e Pellegrino per formare il trio difensivo. A centrocampo, invece, Liverani sembra voler dare fiducia a Zanoli e Basic, altri due nuovi arrivi nel mercato di gennaio, per dare maggiore equilibrio alla squadra. Infine, in attacco spazio a Candreva e Tchaouna a supporto dell’unica punta Dia.

Calcio d’inizio della partita venerdì alle ore 21. La diretta streaming è come sempre su DAZN.

