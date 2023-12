Inter-Udinese: probabili formazioni e dove vederla in streaming

Il successo della Juventus ottenuto ieri sera contro il Napoli ha da un lato estromesso i partenopei dalla lotta scudetto, dall’altro ha portato al nuovo sorpasso da parte dei bianconeri. Per l’Inter dunque è obbligatorio vincere questa sera contro l’Udinese per riprendere la vetta della classifica.

Compito sulla carta semplice, ma sono proprio in queste partite che arrivano talvolta le insidie maggiori per le big, specie con i friuliani in cerca di punti per allontanarsi dalle zone calde della classifica.

La partita avrà inizio alle 20.45 e potrai vederla in diretta streaming su DAZN.

Inter-Udinese in streaming: le probabili formazioni

L’Inter di Simone Inzaghi si trova di fronte a un’emergenza difensiva, con le assenze di Pavard, Dumfries e De Vrij.

Bastoni è di nuovo disponibile ma potrebbe iniziare dalla panchina, anche se c’è una crescente tentazione di schierarlo dall’inizio. In alternativa, Carlos Augusto potrebbe ottenere la conferma, con Acerbi al centro davanti a Sommer. Sulla destra, la presenza di Cuadrado è incerta a causa di un’infiammazione cronica al tendine d’Achille, favorendo così Darmian in fascia e Bisseck in difesa.

Dimarco sarà sull’out opposto, mentre a centrocampo si prevede la conferma di Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. Arnautovic, con la mano fasciata per una micro frattura al mignolo, potrebbe guadagnarsi un posto in attacco, facendo rifiatare uno tra Thuram e Lautaro, sebbene al momento siano favoriti.

L’Udinese si prepara per la sfida contro l’Inter dopo il gol subito nel finale contro il Verona. Il 3-5-2 di Gabriele Cioffi rimarrà invariato, con Silvestri in porta, Nehuen Perez, Kabasele e Joao Ferreira in difesa, Ebosele e Zemura sulle fasce. In mediana, Walace agirà in cabina di regia con Payero e Samardzic sulle mezzali. In attacco, insieme a Pereyra, c’è un ballottaggio tra Success, leggermente acciaccato, e Lucca.

Calcio d’inizio alle 20.45 in diretta streaming su DAZN.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.