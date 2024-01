Inter-Verona: probabili formazioni e dove vederla in streaming

Inter e Verona scendono in campo per l’ultima giornata del girone d’andata di Serie A. I nerazzurri con un successo si garantirebbero il titolo d’inverno, mentre gli scaligeri, preoccupati anche dalla situazione societaria, vogliono il colpo per ottenere tre pesantissimi punti salvezza. Anche un pareggio sarebbe importante per il morale.

La partita avrà inizio alle ore 12.30 e potrai vederla in diretta streaming su DAZN.

Inter-Verona in streaming: le probabili formazioni

Giovedì ha portato buone notizie per l’Inter, con il ritorno in gruppo di Lautaro Martinez e Dimarco, entrambi ormai superati dai rispettivi acciacchi fisici. Mister Inzaghi sta valutando attentamente le opzioni tattiche, ma sembra orientato a rilanciare in avanti l’argentino, schierandolo in coppia con Thuram.

Sulla fascia sinistra, Carlos Augusto ha dimostrato di dare le giuste garanzie e sembra pronto a guadagnarsi il posto da titolare. Nel centrocampo, il recupero di Calhanoglu è una notizia positiva, e sembra che saranno affidate a lui le chiavi della regia, supportato da Mkhitaryan e Barella ai lati. Il duello per la fascia destra vede opposti Darmian e Dumfries, mentre nel terzetto difensivo, Pavard sembra avere un vantaggio nel ballottaggio con Bisseck. La sicurezza in porta sarà garantita da Sommer.

Il Verona, dal canto suo, dovrà fare i conti con alcuni assenti. In difesa, Magnani farà coppia con Amione al centro, mentre Tchatchoua e uno tra Doig o Terracciano occuperanno i ruoli di terzini. La panchina vedrà il rientro di Faraoni, ma mancheranno gli infortunati Dawidowicz e Saponara.

A centrocampo, Duda e Folorunsho si occuperanno della mediana, con Suslov a supporto come trequartista. Sugli esterni d’attacco, Ngonge e Lazovic saranno titolari, ma con la possibilità di vedere Mboula subentrare. In avanti, Djuric guiderà l’attacco, con Henry pronto a dargli il cambio.

