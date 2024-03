Interessi al 3% senza vincoli: guadagno sicuro con Conto Arancio di ING

Per ottenere un guadagno sicuro e senza rischi è possibile puntare su un Conto Deposito. Per scegliere una soluzione senza vincoli, in modo da poter gestire liberamente il proprio denaro, basta puntare su Conto Arancio di ING, uno dei prodotti di riferimento del mercato per i risparmiatori.

Per i nuovi clienti che aprono Conto Arancio entro il prossimo 11 maggio 2024, infatti, è possibile beneficiare di un tasso di interesse lordo annuo del 3% per 12 mesi, senza alcun costo e con la protezione fino a 100.000 euro garantita dal Fondo Interbancario a Tutela dei Depositi.

Per richiedere l’apertura gratuita di Conto Arancio basta seguire il link qui di sotto.

Conto Arancio: la scelta sicura e conveniente per un guadagno sicuro

Conto Arancio è il Conto Deposito di ING, privo di costi e in grado di garantire un guadagno sicuro a tutti i risparmiatori. Scegliendo Conto Arancio è possibile beneficiare di un tasso di interesse lordo annuo pari al 3% per i primi 12 mesi di deposito.

In questo modo è possibile ottenere un guadagno netto di 202 euro per ogni 10.000 euro depositati, con la possibilità di guadagnare fino a 2.020 euro (sempre netti) con un deposito di 100.000 euro, interamente protetto dal Fondo Interbancario a Tutela dei Depositi.

Da notare che Conto Arancio è gratuito e non ha vincoli. Questo vuol dire che non ci sono costi di apertura/chiusura e non ci sono commissioni sul deposito o sul prelievo di denaro dal conto (operazioni che avvengono tramite bonifici da e verso il proprio conto corrente che può essere aperto con un’altra banca).

L’assenza di vincoli, inoltre, consente di ritirare il denaro deposito in qualsiasi momento, eliminando una delle problematiche principali dei Conti Deposito che, in genere, obbligano il risparmiatore ad attivare un vincolo sul deposito. Per accedere all’offerta e aprire Conto Arancio basta seguire il link qui di sotto.